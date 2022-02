Polizei Paderborn

POL-PB: Wohnmobil in der Innenstadt aufgebrochen

33098 Paderborn (ots)

Samstag, 05.02.2022, 10:40 Uhr

33098 Paderborn, Ükern

Im Zeitraum 03.02.2022, 20:30 Uhr bis 05.02.2022, 10:40 Uhr wurde ein Wohnmobil, grüner VW Bus in der Innenstadt in Paderborn aufgebrochen , welches im Ükern abgestellt war. Die Täter drangen in das Fahrzeug ein und hielten sich eine Zeit in diesem auf. Unter anderem verzerrten sie im Innenraum Getränke. Es wurden lediglich persönliche Papiere entwendet. Das Fahrzeug wurde durchwühlt.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen haben, sich über die 05251-3060 zu melden.

