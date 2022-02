Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (192) Hauswand beschmiert - Zeugen gesucht

Ansbach (ots)

Am gestrigen Morgen (09.02.2022) wurde von Zeugen bemerkt, dass Unbekannte eine Hauswand mit rechten Parolen beschmiert hatten. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Um 07:30 Uhr wurden die Parolen sowie ein Hakenkreuz, welche mit blauer und schwarzer Farbe an eine Hauswand in der Turnitzstraße geschmiert worden waren, entdeckt und der Polizei gemeldet. Der entstandene Sachschaden wird mit etwa 400 Euro beziffert.

Die Ansbacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 zu melden.

Erstellt durch: Rainer Seebauer / bl

