Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Verletzter Polizist

Erfurt (ots)

In den frühen Freitagmorgenstunden wurde ein Polizeibeamter durch einen 43-jährigen Erfurter verletzt. Eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Ernst-Schneller-Straße teilte zuvor über den Notruf mit, dass sich ein ihr unbekannter Mann im Hausflur des Gebäudes aufhält. Polizisten stellten den Mann daraufhin in der Nähe. Der Unbekannte versuchte mehrfach, die Beamten zu schlagen. Er musste deswegen gefesselt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von fast 2,4 Promille. Gegen den 43-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. (SO)

