Sigmaringen

In Wohnmobil eingebrochen

Ein unbekannter Täter brach am Donnerstagabend in der Zeit zwischen 20.30 und 0.30 Uhr in ein in der Landesbahnstraße abgestelltes Wohnmobil ein. Aus dem Fahrzeug entwendete der Unbekannte einen Rucksack, in dem sich Ausweispapiere, Bargeld und ein Laptop befanden. Durch den Einbruch entstand am Fahrzeug ein Sachschaden von rund 2.500 Euro. Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter Tel. 07571/1040 entgegen.

Krauchenwies

Unfall mit Schulbus

Glücklicherweise glimpflich ging ein Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Schulbusses am Donnerstagmittag kurz nach 13.00 Uhr in der Hauptstraße aus. Der 64-jährige Lenker des Busses war in Fahrtrichtung Göggingen unterwegs, erkannte zu spät, dass ein vorausfahrender Pkw verkehrsbedingt bremsen musste, und fuhr auf. Die 18 Schulkinder in dem Bus sowie die beiden Fahrzeuglenker blieben dabei nach jetzigem Stand unverletzt, ob eine Mitfahrerin im Pkw Verletzungen davongetragen hat, muss noch geklärt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Bad Saulgau

Unfall beim Überholen

Großes Glück hatten die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am späten Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr auf der Buchauer Straße im Zuge eines Überholvorgangs ereignet hat. Den bisherigen Ermittlungen zufolge setzte ein 19-jähriger BMW-Fahrer zwischen der Schützenstraße und der Martin-Staud-Straße zum Überholen mehrerer Fahrzeuge an und brach den Vorgang auch vor einer unübersichtlichen Linkskurve nicht ab. Einem in diesem Moment entgegenkommenden Citroën-Lenker gelang es nur durch ein Ausweichen nach rechts, einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Hierbei geriet der Citroën auf eine Leitplanke und kam auf dieser in Schräglage zum Stehen. Da das Fahrzeug umzukippen drohte, wurde die Feuerwehr zur Absicherung alarmiert. Nach aktuellem Stand wurde niemand verletzt. An der Leitplanke und dem Citroën, der abgeschleppt werden musste, entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 23.000 Euro. Gegen den 19-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Bad Saulgau

Rettungskräfte und Polizei angegriffen und beleidigt

Offenbar stark betrunken und unter Betäubungsmitteleinfluss stehend hat am Donnerstagabend ein 24-jähriger Mann in der Gerhart-Hauptmann-Straße Polizeibeamte angegriffen, bespuckt und diese sowie Rettungsdienstmitarbeitende beleidigt. Ein Rettungswagen war zu dem Mann gerufen worden, nachdem er augenscheinlich nicht ansprechbar in seiner Wohnung lag. Im Verlauf des Einsatzes kam der 24-Jährige wieder zu sich und wurde zunehmend aggressiv. Auf dem Weg zum Rettungswagen trat der Betrunkene, dem von den ebenfalls alarmierten Polizeibeamten bereits Handschließen angelegt worden waren, zweimal nach den Polizisten und bespuckte sie. Hierbei wurde ein Beamter durch einen Fußtritt leicht verletzt. Außerdem beleidigte der 24-Jährige neben der Polizei auch die Sanitäter fortwährend. Ein später im Krankenhaus durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3,5 Promille, außerdem reagierte ein Vortest positiv auf Cannabis. Auf den Mann kommt nun ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Beleidigung zu.

Pfullendorf

Bushaltestellen beschädigt

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an zwei Buswartehäuschen am ZOB in der Franz-Xaver-Heilig-Straße jeweils zwei Glasscheiben beschädigt. Hierdurch entstand ein Gesamtsachschaden von rund 2.000 Euro. Der Polizeiposten Pfullendorf ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07552/2016-0 um Hinweise zu Tat und Tätern.

