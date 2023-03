POL-NOM: Reifenablagerung

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Sedanstraße; Freitag, 24.03.2023, 21:00 Uhr - Samstag, 25.03.2023, 09:30 Uhr Northeim (cho) In der Nacht zu Samstag ist es in der Sedanstraße zu einer Sachbeschädigung an einem dort geparkten Fahrzeug gekommen. Hierbei wurde ein Fenster auf der Beifahrerseite auf unbekannte Art und Weise angegangen, sodass dieses beschädigt wurde. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von 300 Euro. Mögliche Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur ...

