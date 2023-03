Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Bargelddiebstahl aus Gaststätte, Zeugenaufruf

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37589 Kalefeld, Auetalstraße 31, dortige Gaststätte. Zeit: Samstag, 25. März 2023, 18:20 Uhr. Unbekannte Täterschaft suchte die Gaststätte in der Auetalstraße 31 auf und es gelang ihr, einen vierstelligen Bargeldbetrag aus dem privaten Räumlichkeiten zu entwenden. Von den Geschädigten wurden noch zwei flüchtende männliche Täter erkannt, die sich in osteuropäischer Sprache unterhielten. Beschreibung: Männliche Personen, osteuropäisches Erscheinungsbild, beide zwischen 20- 25 Jahre alt, bekleidet mit dunklen Jogginghosen, einer trug eine Lederjacke, der zweite einen bunten auffälligen Pullover. Die Täter flüchteten mit einem PKW (Marke und Typ nicht bekannt). Anwohner aus Kalefeld werden gebeten, weitere sachdienliche Hinweise über die genannten Tatverdächtigen an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel.05382 95390, zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell