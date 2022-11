Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrerin bei Unfall verletzt

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Autofahrer kam es am heutigen Dienstagmorgen, 22. November, in Bremerhaven-Lehe. Die 63-jährige Radlerin wurde dabei verletzt.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen befuhr ein 65-jähriger Autofahrer gegen 7.40 Uhr mit seinem BMW die Rickmersstraße in östlicher Fahrtrichtung und wollte in den Kreisverkehr einfahren. Dabei übersah er jedoch die 63-jährige Frau auf ihrem Fahrrad, die sich bereits im Kreisverkehr befand und somit Vorrang hatte, und erfasste sie mit seinem Pkw. Die Radfahrerin stürzte und zog sich Verletzungen zu. Sie wurde durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei schätzt den am Auto entstandenen Sachschaden auf circa 2500 Euro.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell