Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldung aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Friedrichshafen

Fußgängerin gestreift

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 03:20 Uhr in der Anton-Sommer-Straße beim Parkplatz einer Diskothek zum Streifvorgang zwischen einem Pkw und einer Fußgängerin. Bisherigen Erkenntnissen nach lief die 22-jährige Fußgängerin vom Parkplatz in Richtung Straße, als der Mercedes Vito einbog. Die 51-jährige Fahrerin streifte die junge Frau, welche dadurch eine Verletzung am Bein erlitt, die nachfolgend in einem Krankenhaus behandelt werden musste. Nachdem die Autofahrerin die Unfallstelle vor Eintreffen der Polizei verlassen hatte, konnte sie kurze Zeit später mit ihrem Van ausfindig gemacht werden. Das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541/701-0 erbittet Zeugenhinweise zum Unfallhergang.

