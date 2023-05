Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Hechingen und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 15.05.2023

Sigmaringen (ots)

Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft

Wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt die Ermittlungsgruppe Asyl des Polizeireviers Sigmaringen gegen einen 23 Jahre alten Mann, der sich am Samstagnachmittag an einem Fahrzeug im Stadtgebiet zu schaffen gemacht hat. Der Wagen war offensichtlich unverschlossen auf einem Privatgrundstück abgestellt, als eine Bewohnerin feststellte, dass sich in diesem ein Mann aufhält. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wollte die Frau den Tatverdächtigen daraufhin in dem Wagen festhalten, woraufhin sich dieser zur Wehr setzte und deren Griff entkommen konnte. Nach einer kurzen Flucht verlor die Zeugin den Unbekannten, der Bargeld und den Fahrzeugschlüssel an sich genommen haben soll, jedoch aus den Augen. Eine Personenbeschreibung führte später zur Ergreifung des 23-Jährigen an der Pforte der Landeserstaufnahmestelle. Durch die Gegenwehr wurde die Frau oberflächlich leicht an der Hand verletzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hechingen wurde der Tatverdächtige noch am Samstagmittag einem Haftrichter vorgeführt, der einen Haftbefehl gegen den algerischen Staatsangehörigen erließ und diesen in Vollzug setzte.

Erster Staatsanwalt Ronny Stengel, Tel. 07471/944-0

Polizeihauptkommissar Christian Sugg, Tel. 0751/803-1010

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell