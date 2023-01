POL-PIKIB: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle

Kerzenheim (ots) - Am 19.01.23, gegen 07:19Uhr, ereignete sich in der Straße Am Lettengarten eine Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher befuhr die Straße Am Lettengarten und bog an der Einmündung Am Lettengarten/Alte Eisenberger Straße trotz Einfahrtsverbot nach rechts ab. Beim Abbiegevorgang touchierte er die Steinmauer eines Eckgrundstückes und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. ...

