Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Vier Führerscheine weg nach Karnevalsumzug in Remich/Luxemburg

Merzig/Perl (ots)

In der Nacht vom Sonntag, 19.03.2023, zum Montag, 20.03.2023, fielen im Bereich der Polizeiinspektion Merzig eine Vielzahl an alkoholisierten Fahrzeugführern auf. In der Zeit von 18:00 Uhr bis 01:00 Ihr wurde auf dem Gelände des ehemaligen Zoll in Perl-Nennig, Zur Moselbrücke, eine Standkontrolle durchgeführt. Die Polizeiinspektion Merzig führte einen Sondereinsatz im Grenzgebiet bezüglich des Fastnachtsumzuges "Cavalcade" in Remich.

Insgesamt mussten hierbei sieben Strafverfahren und vier Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet werden. Auf Grund des teilweise sehr hohen Alkoholisierungsgrades der Fahrzeugführer wurden vier Führerscheine direkt sichergestellt.

In diesem Zusammenhang werden gegen zwei Fahrzeugführer weitere Strafverfahren wegen "Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte" und "Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte" eingeleitet. Einer dieser Beiden erwartet zudem noch ein Strafverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung, da dieser sich bei der Entnahme der Blutprobe zur Wehr setzte und die dort eingesetzten Polizeibeamten fortwährend beleidigte und bedrohte.

Zudem wurde während der Fahrzeugkontrollen eine geringe Menge Marihuana sichergestellt.

