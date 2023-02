Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Suche nach geschädigtem Krankenhausbesucher nach Verkehrsunfall

Merzig (ots)

Am 11.02.2023 kam es gegen 17:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Parkplatzgelände des SHG-Klinikums in Merzig. Der Unfallverursacher kollidierte hierbei beim Rückwärtsausparken mit einem anderen, derzeit unbekannten Pkw, welcher dort ebenfalls zum Parken abgestellt war. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher allerdings unerlaubt vom Unfallort, ohne sich das Kennzeichen des Unfallgegners einzuprägen, eine Nachricht zu hinterlassen oder den Verkehrsunfall bei der Polizei zu melden. Erst am Folgetag erschien der Unfallverursacher persönlich bei der Polizeiinspektion Merzig, wo er den Sachverhalt selbstständig zur Anzeige brachte. Das beschädigte Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt allerdings schon entfernt worden, sodass der geschädigte Verkehrsteilnehmer (womöglich ein Besucher des Krankenhauses) nach wie vor unbekannt ist. Es steht zu vermuten, dass dieser seinen Pkw in Unkenntnis des eigenen Schadens und ohne eigenes Verschulden zwischenzeitlich entfernt hatte.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass es sich bei dem unbekannten, beschädigten Fahrzeug um einen Personenkraftwagen handelte, welcher womöglich im Bereich der linken Fahrzeugseite beschädigt wurde. Verkehrsteilnehmer, welche ihr Fahrzeug zum fraglichen Zeitpunkt auf dem Parkplatzgelände des Krankenhauses abgestellt hatten, werden gebeten, ihr Fahrzeug auf frische/korrespondierende Unfallschäden zu überprüfen und sich ggf. mit der Polizeiinspektion Merzig unter folgender Rufnummer in Verbindung zu setzen: 06861-704-0

Auch unbeteiligte Zeugen, welche Hinweise zum Unfallhergang oder dem beschädigten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

