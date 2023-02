Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verkehrsunfall durch verlorenen Tannenbaum auf der BAB 8

Merzig (ots)

Am Freitag, den 03.02.2023, ereignete sich gegen 18:10 Uhr auf der BAB 8 in Fahrtrichtung Luxemburg, kurz vor der Anschlussstelle Schwemlingen, ein Verkehrsunfall, bei dem ein Kraftfahrer einen Nadelbaum verlor, der auf der rechten Fahrspur liegen blieb. Ein nachfolgender PKW-Fahrer konnte dem Hindernis nicht mehr ausweichen, so dass ein Sachschaden am Fahrzeug entstand.

Die Polizeiinspektion Merzig sucht Unfallzeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können.

