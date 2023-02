Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Verkehrsunfallflucht in der Trierer Straße in Merzig

Polizeiinspektion Merzig (ots)

Am 03.02.2023, gegen 11:25 Uhr, kam es in der Trierer Straße in Merzig, im Bereich der Einmündung zur Synagogenstraße/Parkplatz "Altstadt", zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers. Beim Einfahren von der Trierer Straße auf den genannten Parkplatz streifte ein grauer SUV mit "MZG"-Kennzeichen die linke Fahrzeugseite eines Audi, der gerade von dem Parkplatz in die Trierer Straße einfuhr. Nach dem Verkehrsunfall fuhr der SUV über den Parkplatz in Richtung Stadthalle davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem grauen SUV machen können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Merzig - 06861/7040 - in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Merzig, übermittelt durch news aktuell