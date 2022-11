Polizei Hagen

POL-HA: Fünf Leichtverletzte nach Busunfall - Flüchtender Unfallverursacher wird durch Polizei gestellt

Hagen-Mitte (ots)

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Linienbus wurden am Donnerstagnachmittag (10.11.2022) fünf Menschen leicht verletzt. Eine 24-jährige Hagenerin beabsichtigte gegen 13.55 Uhr mit ihrem Linienbus vom Graf-von-Galen-Ring aus in die Elberfelder Straße abzubiegen. Hierfür nutzte die Frau die vorgesehene Busspur und wartete nach ersten Ermittlungen zunächst ab, bis ihre Fahrt durch eine Ampel freigeben wurde. Beim Abbiegevorgang kreuzte plötzlich ein weißer Kleinwagen den Weg des Linienbusses, der auf dem Graf-von-Galen-Ring in Richtung Wehringhausen unterwegs war. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, musste die Busfahrerin eine Vollbremsung einleiten. Hierbei verletzten sich fünf Fahrgäste im Alter zwischen 30 und 70 Jahren im Bus leicht. Diese wurden teilweise umhergeschleudert und sind zu Fall gekommen. Der weiße Kleinwagen flüchtete von der Unfallstelle. Nach ersten Ermittlungen hat dieser das Rotlicht einer Ampel missachtet. Das Fahrzeug und der 48-jährige Autofahrer konnten im Zuge der polizeilichen Fahndung angetroffen werden. Der Iserlohner wurde wegen fahrlässiger Körperverletzung und einer Verkehrsunfallflucht angezeigt. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei unter der 02331 - 986 2066 in Verbindung zu setzen. (sch)

