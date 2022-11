Polizei Hagen

POL-HA: Auffahrunfall mit drei beteiligten Autos nach Bremsmanöver

Hagen-Mitte (ots)

Als ein 32-Jähriger seinen Opel am Donnerstag (10.11.2022) gegen 18.15 Uhr in der Badstraße aufgrund eines vorausfahrenden Autos ruckartig abbremsen musste, kam es zu einem Auffahrunfall. Der hinter dem Bochumer befindliche 33-jährige Daimler-Fahrer stoppte ebenfalls rechtzeitig. Ein 61-Jähriger, der den anderen beiden Autos mit seinem VW folgte, konnte nicht mehr anhalten und fuhr auf den Daimler auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde dieser auf den Opel aufgeschoben. Alle drei Männer waren in Richtung Landgericht unterwegs, als es im Kreuzungsbereich zu dem Unfall kam. Die 82-jährige Beifahrerin des VW-Fahrers zog sich bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Eine Rettungswagenbesatzung brauchte die Seniorin vorsorglich in ein Krankenhaus. Alle anderen Unfallbeteiligten blieben unverletzt. Der VW war so stark beschädigt, dass das Auto abgeschleppt werden musste. (arn)

