Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung für den Bereich Peine in der Polizeiinspektion Salzgitter

Peine

Wolfenbüttel vom 06.09.2022:

Peine (ots)

Verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Am 06.09. kam es auf der K69 bei Essinghausen zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Autofahrern. Gegen 10:45 Uhr kam ein 21-jähriger VW-Fahrer mit seinem Wagen auf Höhe der Einmündung der Kunzendorfer Straße ins Schleudern. Dadurch stieß er mit einem entgegenkommenden BMW zusammen, schleuderte über die Fahrbahn und blieb letztendlich auf einem Schotterweg stehen. Der 21-jährige wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus nach Braunschweig gebracht. Der 70-jährige Fahrer des entgegenkommenden VW musste mit leichten Verletzungen in das Klinikum Peine eingeliefert werden. An beiden Autos entstand erheblicher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme musste die K69 zeitweilig vollgesperrt werden.

