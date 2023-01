POL-MZG: Festnahmen zweier BTM-Kleinhändler durch Polizeiinspektion Merzig

Merzig Hilbringen (ots) - Zu einem massiven Gebäudeschaden kam es am 19.12.2022, im Zeitraum von 06.30 h bis 07.15 h an der Ecke Mittelstraße/Rehstraße in Merzig -Hilbringen, nachdem ein Sattelzug mit Kühlauflieger die in der Rehstraße befindliche Vollsperrung wegen einer Baustelle in die Mittelstraße umfahren musste und dort aufgrund der Enge der Straße mit der Hauswand und dem Dachüberstand des dort angrenzenden Anwesens kollidierte. Am Lkw wurde ein weißer ...

