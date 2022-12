Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Fahrzeug im Bereich Merzig und Rehlingen in Schlangenlinien geführt und kollidiert mehrfach mit der Mittelleitplanke der BAB 8

Merzig (ots)

Am Donnerstag, 22.12.2022, 19:58 Uhr, wurde der Polizeinspektion Merzig ein in Schlangenlinien geführtes Fahrzeug auf der BAB 8 in Höhe Perl in Fahrtrichtung Merzig mitgeteilt. In einer weiteren Mitteilung gab der Zeuge an, dass der PKW, ein Peugeot Partner mit dem lux. Kz., bereits mit der Mittelleitplanke kollidiert wäre. Der Mitteiler/Zeuge blieb zunächst hinter dem Peugeot Partner bis ein Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Merzig ab der AS Schwemlingen aufschließen konnte. Da der Fahrer des flüchtenden Fahrzeuges auf die Anhaltesignale des Funkstreifenwagens nicht reagierte, wurden sukzessive weitere Funkstreifenwagen in die Verfolgungsfahrt mit eingebunden. Die Verfolgungsfahrt führte über die BAB 8 von Perl bis AS Dillingen-Mitte, weiter über die L 170 bis zur ARAL-Tankstelle in Rehlingen. Dort konnte der PKW-Führer nach kurzer fußläufiger Flucht gestellt werden. Dieser war augenscheinlich stark alkoholisiert.

Der Fahrzeugführer steht hiermit im Verdacht, neben einer Trunkenheitsfahrt, durch die Fahrt Straßenverkehrsgefährdungen begangen zu haben. Personen die Angaben zur Fahrt des Peugeot Partner machen können, sowie Personen die durch die Fahrt gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Merzig, Telefon 06861/704-0, in Verbindung zu setzen.

