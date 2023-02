Polizeiinspektion Merzig

POL-MZG: Zeugenaufruf

Suche nach Unfallörtlichkeit und Geschädigten im Bereich Merzig-Wadern

Merzig-Wadern (ots)

In der Nacht vom 17. auf den 18.02. kam es im Bereich der Polizeiinspektion Merzig zu mehreren, zusammenhängenden Verkehrsstraftaten und Einsätzen. Konkret wurde ein 20-jähriger Heranwachsender im Zuge einer Faschingsveranstaltung zunächst von seinen Freunden nach Hause verbracht, nachdem es aufgrund der Alkoholisierung des Heranwachsenden zu Streitigkeiten gekommen war. Anstatt seinen Rausch auszuschlafen, entwendete der 20-jährige Störer zuhause den Pkw seiner Schwägerin und fuhr mit diesem, trotz seiner erheblichen Alkoholisierung, zurück in Richtung der besagten Veranstaltung.

Nach mehreren Mitteilungen unterschiedlicher Zeugen konnten der Beschuldigte und das Fahrzeug, ein grauer VW Golf, gegen 02:35 Uhr im Bereich Losheim am See (OT: Mitlosheim) festgestellt werden. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort konnten auch mehrere, augenscheinlich frische Beschädigungen im rechten Bereich des Fahrzeugs sowie am Unterboden wahrgenommen werden, welche auf ein vorangegangenes Unfallgeschehen schließen lassen. Der verantwortliche Heranwachsende ließ sich diesbezüglich allerdings nicht zur Sache ein. Auch sonst konnte bislang keine korrespondierende Unfallstelle festgestellt werden, sodass die genaue Herkunft der Beschädigungen noch unklar ist.

Die mutmaßliche Unfallzeit kann grob auf einen Zeitraum zwischen 01:00 Uhr - 02:35 Uhr am 18.02.23 eingegrenzt werden. Der bislang unbekannte Unfallort ist aufgrund der Zeugenaussagen und der prognostizierten Fahrtstrecke eher im Bereich Merzig-Wadern zu vermuten. Sollten Hinweise zu einem möglichen, korrespondierenden Unfallort/Unfallgegner bestehen, so wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Merzig in Verbindung zu setzen. (Tel.: 06861-704-0)

