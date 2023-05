Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Auffahrunfall - zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montagabend gegen 21.15 Uhr in der Bodenseestraße ereignet hat, wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 57 Jahre alter Mercedes-Fahrer hatte zu spät erkannt, dass der 31-jährige Vorausfahrende mit seinem Fiat nach rechts in die Austraße abbiegen wollte und dazu abbremsen musste. Beim folgenden Auffahrunfall wurden die 31 und 9 Jahre alten Mitfahrerinnen im Fiat leicht verletzt und mussten vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. An beiden Autos entstand jeweils etwa 1.000 Euro Sachschaden.

Immenstaad

Fußgängerin von Auto erfasst

Unachtsamkeit beim Rückwärtsfahren war die Ursache für einen Verkehrsunfall, bei dem am Montag gegen 13.15 Uhr in der Seestraße Ost eine 59-jährige Frau verletzt wurde. Ein 58 Jahre alter Peugeot-Fahrer übersah beim Ausparken die hinter dem Auto stehende Fußgängerin und stieß diese zu Boden. Ein Rettungsdienst brachte die eher leicht verletzte Frau in eine Klinik.

Überlingen

"WhatsApp"-Betrug zum Opfer gefallen

Nachdem eine 60 Jahre alte Frau aus dem Bereich Überlingen Ende vergangener Woche auf einen "Whatsapp"-Betrüger hereingefallen ist, ermittelt die Polizei und warnt erneut vor dieser hinlänglich bekannten Masche. Über den Messanger gaben sich die Unbekannten als Sohn der Frau aus. Weil das Mobiltelefon defekt sei, habe er eine neue Nummer. Im Laufe der Kommunikation sprach der vermeintliche Angehörige davon, noch zwei Rechnungen begleichen zu müssen und bat um kurzfristige finanzielle Unterstützung. Die 60-Jährige erkannte den Betrug nicht rechtzeitig und überwies mehrere tausend Euro auf die Konten der Betrüger. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es den Betrügern offenbar, das Vertrauen aufrecht zu erhalten, sodass die Frau auch der Bitte nachkam, ihre Zugangsdaten zum Online-Banking zu übermitteln. In der Folge kam es zu einer weiteren Überweisung im hohen vierstelligen Euro-Bereich auf ein ausländisches Konto. Erst am Folgetag flog der Betrug auf, woraufhin die 60-Jährige die Polizei über den Vorfall informierte. Die Polizei warnt: Seien Sie misstrauisch und überweisen Sie nicht ungeprüft Geld an unbekannte Personen, wenn Sie von fremden Nummern dazu aufgefordert werden. Nehmen Sie auf anderem Weg Kontakt zum vermeintlichen Absender auf und informieren Sie sich so über die Echtheit der Nachricht. Zugangsdaten zum Online-Banking sollten sie niemals herausgeben. Weitere Tipps und Hinweise zum Thema Betrug finden Sie im Internet unter: www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Überlingen

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montag gegen 10 Uhr auf dem oberen Parkdeck des Einkaufsmarktes in der Nußdorfer Straße ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Ein unbekannter Autofahrer hatte einen abgestellten Mercedes am hinteren Stoßfänger touchiert, dabei Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro verursacht und danach einfach das Weite gesucht. Ein Zeuge hatte den Unfall mutmaßlich beobachtet und eine Notiz am Pkw hinterlassen, auf dem er jedoch keine Kontaktdaten von sich hinterließ. Bei dem Wagen des Unfallverursachers soll es sich demzufolge um einen älteren, grauen Mercedes gehandelt haben. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Verursacher geben können, insbesondere der unbekannte Zeuge, werden gebeten, sich unter Tel. 07551/804-0 an die Polizei Überlingen zu wenden.

Überlingen

Rollerfahrer gestoppt

Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis wollte sich ein 22 Jahre alter Motorroller-Fahrer am Montagabend gegen 23.45 Uhr im Stadtgebiet einer Polizeikontrolle entziehen. Die Anhaltesignale der Polizisten ignorierte er und fuhr mit seinem Mitfahrer einfach weiter. Er konnte kurze Zeit später gestoppt werden. Die Überprüfung ergab, dass er eine kleine Menge Marihuana bei sich hatte, offenbar unter Drogeneinfluss stand und zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weil ein Schnelltest positiv auf THC reagierte, musste er die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben. Ihm drohen nun strafrechtliche Konsequenzen. Weiterfahren durfte er nicht. Bereits gegen 20.45 Uhr ging ein jugendlicher Motorroller-Fahrer ins Netz der Beamten. Die Polizisten stoppten den Fahrer, weil der Mitfahrer keinen Helm aufhatte. Bei der Kontrolle konnte der Fahrer keine Fahrerlaubnis vorzeigen. Den Sozius erwartet ein Bußgeld, auf den Fahrer kommt eine Strafanzeige zu.

Überlingen

Mit Kleinkraftrad gestürzt - Fahrer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 81-jähriger Motorroller-Fahrer am Montag gegen 14.30 Uhr bei einem Unfall auf der L 200 zugezogen. Der Mann war von Altheim kommend in Richtung Überlingen unterwegs und wollte an der Straßenkreuzung nach links zur Ottomühle abbiegen. Dabei kam er mit seinem Kleinkraftrad mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung und nicht angepassten Geschwindigkeit zu Fall und rutschte gegen den Randstein. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Weil eine Atemalkoholmessung rund 0,4 Promille anzeigte, musste der Senior zudem eine Blutprobe abgeben und nun mit einer Anzeige rechnen.

