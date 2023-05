Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Raub

Sigmaringen (ots)

Einem 60 Jahre alten Mann ist am Montag gegen 17.30 Uhr im Prinzengarten von einem bislang unbekannten Täter die Geldbörse geraubt worden. Der Unbekannte stieß sein Opfer auf einem Fußweg unterhalb des Staatsarchivs zu Boden und versuchte, diesem den Geldbeutel aus der hinteren Hosentasche zu entwenden. Der 60-Jährige wehrte sich und es kam zu einem Gerangel auf dem Boden. Schließlich gelang es dem Unbekannten, dem Mann das Portemonnaie zu entreißen. Ein zweiter Unbekannter, möglicherweise ein Komplize des Täters, beobachtete die Tat und flüchtete im Anschluss zusammen mit dem Täter zu Fuß in Richtung Leopoldplatz. Sie konnten trotz einer sofortigen Fahndung der Polizei nicht mehr angetroffen werden. Der 60-Jährige wurde indes leicht verletzt und von einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Zeugen der Tat sowie Personen, die Hinweise zu dem Duo geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 beim Kriminalkommissariat Sigmaringen zu melden.

