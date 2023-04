Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.04.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

A 81/Untergruppenbach: Unfall verursacht und geflüchtet - Polizei sucht LKW-Fahrer

Ein bisher unbekannter LKW-Lenker verursachte am Montagabend auf der Autobahn 81 einen Unfall und flüchtete anschließend. Gegen 18.30 Uhr befuhr eine 33-Jährige mit ihrem Hyundai die A 81 zwischen den Anschlussstellen Weinsberg/Ellhofen und Heilbronn/Untergruppenbach auf dem mittleren Fahrstreifen, als der Fahrer eines Kühllastwagens unvermittelt sein Fahrzeug von der rechten auf die mittlere Fahrspur lenkte. Hierbei übersah er vermutlich das Auto der Frau. Diese konnte einen Zusammenstoß nur durch ein Ausweichmanöver auf die linke Fahrspur verhindern. Hier kollidierte der Hyundai mit der Mittelleitplanke, drehte sich um 180 Grad und stieß mit dem LKW eines 43-Jährigen zusammen. Abschließend kam das Fahrzeug der Frau auf dem linken Fahrstreifen zum Stehen. Die Hyundai-Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Fahrer oder die Fahrerin des Kühllastwagens setzte seine oder ihre Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 21.000 Euro geschätzt. Der PKW der 33-Jährigen war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5139 bei der Verkehrspolizei Weinsberg zu melden.

Heilbronn: PKW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Einen Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro verursachte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Montagmittag in Heilbronn und flüchtete im Anschluss. Der 34-jährige Besitzer eines Audi Q3 hatte diesen gegen 13.15 Uhr in der Mittelstraße auf einem Parkplatz abgestellt. Als er gegen 14 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, stellte er den Schaden fest. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Drei Verletzte bei Unfall

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmorgen in Heilbronn. Ein 41-Jähriger fuhr gegen 7.45 Uhr mit seinem VW Transporter vom Hof eines Autohauses in die Werderstraße ein und übersah hierbei vermutlich den VW Golf einer 37-Jährigen, weshalb die Fahrzeuge kollidierten. Bei dem Zusammenstoß wurden die Golf-Fahrerin und ihre 16-jährige Mitfahrerin leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Auch der Fahrer des Transporters zog sich leichte Verletzungen zu. Der Golf war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Güglingen: Wohnmobil zerkratzt - Wer hat was gesehen?

Unbekannte zerkratzten Ende März ein Wohnmobil in Güglingen. Der 42-jährige Besitzer des Fahrzeugs hatte dieses am 26. März in der Beethovenstraße abgestellt. Als er am 29. März zu seinem Wohnmobil zurückkehrte, stellte er fest, dass eine unbekannte Person die rechte Seite mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt hatte. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Güglingen, Telefon 07135 6507, zu melden.

Heilbronn-Neckargartach: Kühlanhänger gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte entwendeten im März einen Kühlanhänger eines Getränkemarkts in Heilbronn-Neckargartach. Der 35-jährige Besitzer hatte den Anhänger am 1. März auf dem Parkplatz einer Halle in der Böckinger Straße abgestellt. Am 1. April stellte der Mann das Fehlen des Kühlanhängers fest. Wer kann Angaben zum Verbleib des Anhängers machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen am Neckar.

Bad Friedrichhall-Kochendorf: Rollerfahrer nach Unfall gesucht

Ein bisher unbekannter Rollerfahrer verursachte am Montagabend in Bad Friedrichshall-Kochendorf einen Unfall und flüchtete anschließend zu Fuß. Gegen 23.30 Uhr befuhr der Mann die Hauptstraße, vermutlich von Oedheim kommend, in Richtung der Bundesstraße 27. Aus bisher unbekannter Ursache geriet der Zweiradfahrer auf die Gegenfahrbahn, kollidierte dort mit einem geparkten PKW und stürzte. Nach dem Sturz äußerte der Unbekannte gegenüber Zeugen, dass sein Fahrzeug keinen Versicherungsschutz und er Alkohol getrunken habe. Anschließend entfernte sich der Mann fußläufig von der Unfallstelle und konnte trotz eingeleiteter Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der Roller wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Neuenstadt am Kocher: Eine Verletzte nach Unfall

Eine Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagabend bei Neuenstadt am Kocher. Eine 19-Jährige befuhr gegen 19.15 Uhr mit ihrem VW Golf die Kreisstraße 2008 zwischen Cleversulzbach und Brettach. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam die junge Frau mit ihrem Fahrzeug in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Endwässerungsgraben und kam anschließend entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die 16-jährige Beifahrerin im Golf leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Golf der 19-Jährigen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme wurde die K2008 zeitweise voll gesperrt.

Flein: Motorradfahrer bei Unfall verletzt - Polizei sucht PKW-Fahrer

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagabend bei Flein. Gegen 23.15 Uhr befuhr ein 17-Jähriger mit seiner Kawasaki die Landesstraße 1110 in Fahrtrichtung Heilbronn, als ihm in einer Rechtskurve ein PKW auf seiner Fahrbahn entgegenkam. Der junge Mann musste daher mit seinem Zweirad bremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei stürzte er und zog sich leichte Verletzungen zu. Zu einer Berührung zwischen den Fahrzeugen kam es nicht. Der Fahrer oder die Fahrerin des PKWs setzte seine oder ihre Fahrt fort, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder dem Verursacher machen können. Sie werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Weinsberg/Obersulm: Vier Fahrräder gestohlen - Wer hat was gesehen?

Vier hochwertige Fahrräder wurden in der letzten Woche in Weinsberg und Obersulm entwendet. In der Nacht von Sonntag auf Montag schlugen die Täter zwei Mal in Obersulm-Sülzbach zu. Zwischen 22 Uhr am Sonntag und dem nächsten Morgen um 6.45 Uhr öffneten der oder die Täter auf unbekannte Weise das Vorhängeschloss eines Schuppens in der Taubenflugstraße und stahlen ein E-Bike der Marke "HaiBike" mit Ladegerät im Wert von circa 2.700 Euro. An diesem Fahrrad war ein Kindersitz der Marke "Shotgun" angebracht. Außerdem entwendeten die Unbekannten ein Enduro-Bike der Marke "YF-Industries" im Wert von circa 2.300 Euro. In derselben Nacht wurde ein weiteres Pedelec aus dem an eine Garage angrenzenden Abstellraum in der Altenbergstraße gestohlen, nachdem der oder die Täter die Türe zu dem Raum aufgehebelt hatten. Der Wert des entwendeten Fahrrads wird auf circa 5.600 Euro geschätzt. Zwischen Mittwochabend, 18 Uhr, und Sonntagmittag, 14.45 Uhr, waren Langfinger in Weinsberg aktiv. Im Steinbruchweg stahlen die Unbekannten ein mittels Schloss gesichertes Fahrrad im Wert von circa 3.000 Euro aus einem Schuppen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib der Zweiräder machen können. Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Möckmühl: PKW beschädigt - Wer hat was gesehen?

Eine unbekannte Person beschädigte am Sonntagvormittag einen PKW in Möckmühl. Der 60-jährige Besitzer eines Mazdas hatte diesen gegen 10.15 Uhr in der Straße "Kappelwörth" abgestellt. Gegen 11.30 Uhr stellte er fest, dass sowohl die Heckscheibe als auch das Glas des rechten Außenspiegels eingeschlagen wurden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Täter oder der Täterin machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Brackenheim: Baumaterial gestohlen - Wer hat was gesehen?

Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstag, 15.15 Uhr, und Freitagmorgen, 6 Uhr, Baumaterial von einer Baustelle in der Heilbronner Straße in Brackenheim. Der oder die Täter stahlen Material im Wert von über 1.000 Euro. Vermutlich wurde das sperrige Diebesgut auf einem Parkplatz zwischen einem Geldinstitut und einer dort ansässigen Firma auf einen Kleintransporter oder einen Anhänger geladen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Brackenheim, Telefon 07135 6096, zu melden.

A6/Erlenbach: Verkehrskontrolle mit Schwerpunkt Abfalltransporte

Die Verkehrspolizei Weinsberg führte am Montag, den 03.04.2023, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 12.00 Uhr in Kooperation mit dem Fachbereich Gewerbe/Umwelt, der Wasserschutzpolizei Heilbronn, dem Bundesamt für Logistik und Mobilität und der Sonderabfallagentur Fellbach BW eine Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs mit Schwerpunkt Abfalltransporte durch. Es wurden insgesamt 24 nationale und internationale Abfalltransporte einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurden zahlreiche Verstöße gegen abfall- und fahrpersonalrechtliche Vorschriften festgestellt. Hierbei wurde auch eine illegale Abfallverbringung von der Schweiz nach Deutschland aufgedeckt. Ein Abfalltransportfahrer war mit gefährlichen Abfällen bzw. notifizierungspflichtiger Ladung von der vorgegebenen Fahrtroute abgewichen. Drei Fahrer hatten ihre Fahrzeuge nicht ordnungsgemäß gekennzeichnet. Weitere drei Fahrer hatten erforderliche abfallrechtliche Unterlagen nicht vollständig mitgeführt. Insgesamt wurden auch zehn fahrpersonalrechtliche Verstöße geahndet und drei Fahrern musste aufgrund mangelhafter Ladungssicherung die Weiterfahrt untersagt werden.

