Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.04.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken / Rosenberg: Einbrüche in Firmen

Der Polizeiposten Adelsheim sucht Zeugen, nachdem Unbekannte zwischen dem 01. April und dem frühen Morgen des 03. April in Firmengelände in Osterburken und Rosenberg einbrachen. Der oder die Täter verschafften sich Zutritt zu den Bürogebäuden in der Industriestraße in Rosenberg und der Industriestraße in Osterburken. Dort wurden Geld und Wertgegenstände im Wert von insgesamt ca. 1.500EUR Euro entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06291 648770 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden

Mosbach-Diedesheim: 4.000 Euro Schaden verursacht und weggefahren

Auf 4.000 Euro Sachschaden blieb eine VW-Fahrerin sitzen, nachdem ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug an ihrem PKW entlangstreifte und anschließend wegfuhr. Der VW war am Montagmittag zwischen 13.50 Uhr und 15.10 Uhr auf Höhe der Heidelberger Straße 20 auf einem Parkplatz abgestellt gewesen. Als die 29-Jährige zu ihrem PKW zurückkam, konnte sie über die gesamte rechte Seite einen Schaden feststellen. Nun ermittelt die Polizei. Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Elztal-Auerbach: Linienbus umgekippt, eine Person leicht verletzt

Aus bislang ungeklärter Ursache kippte am Dienstagmorgen ein Linienbus An der Au in Elztal-Auerbach in Richtung der Bundesstraße 27 auf eine Wiese. Der Linienbus war gegen 07.50 Uhr von Auerbach kommend in Richtung B27 unterwegs, als er in einer Kurve von der Fahrbahn abkam, über den dortigen Hang fuhr und umkippte. Zum Unfallzeitpunkt war der Bus nur mit dem Fahrer besetzt, welcher leicht verletzt wurde. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell