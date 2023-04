Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.04.2023 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Sennfeld: Ladungskran rammt Brücke

Am Freitagmittag kollidierte ein vermutlich nicht richtig eingefahrener LKW-Ladungskran gegen 12.45 Uhr auf der Landesstraße 1095 mit der Überführungsbrücke zwischen Roigheim und Sennfeld. Hierdurch wurde der Kran stark beschädigt, sodass Öl unterhalb der Brücke auslief und durch die Freiwillige Feuerwehr Sennfeld abgestreut werden musste. Am Kran entstanden ca. 10.000EUR Sachschaden, die Brücke blieb nahezu unbeschädigt.

Schefflenz: Betrunken in den Graben gefahren

Knappe 1,8 Promille zeigte das Alkoholmessgerät Samstagnacht an, als eine Streife des Reviers Mosbach zu einem Unfall zwischen Roigheim und Schefflenz hinzugerufen wurde. Zeugen meldeten gegen 3.15 Uhr einen Ford im Straßengraben. Vor Ort konnte der 59-jährige Fahrzeuglenker angetroffen werden. In seiner Atemluft stellten die Polizisten starken Alkoholgeruch fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser den Wert von fast 1,8 Promille zeigte, musste der Mann die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein des Ford-Fahrers wurde einbehalten.

Schefflenz: Ohne Führerschein, ohne Versicherung aber dafür mit Alhokol Unfall verursacht

Freitagabend gegen 19.35 Uhr kam ein 46-Jähriger vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung auf Höhe des Schöndelwegs mit seinem E-Roller von der Farhbahn ab und stürzte. Hierbei verletzte sich der Rollerfahrer leicht. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht versichert und der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Zudem stand der Fahrer eindeutig unter Alkoholeinfluss, sodass eine Blutentnahme im Krankenhaus Mosbach erfolgte und der 46-Jährige nun mit mehreren Anzeigen rechnen muss.

Walldürn: Mehrere Kinder durch Hundebisse verletzt

Drei Mädchen im Alter von 9 und 10 Jahren wurden am Freitagnachmittag gegen 16:30 Uhr durch einen Hütehund auf dem Seespielplatz in der Seestraße in Walldürn gebissen und leicht verletzt. Der Hund riss sich auf einem nahegelegenen Parkplatz los und rannte auf den Spielplatz, wo es zu dem Zwischenfall kam. Wenig später konnte der Hundehalter den Hund unter Kontrolle bringen. Die Ermittlungen durch die Polizeihundeführerstaffel in Buchen dauern an.

