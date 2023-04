Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.04.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: PKW beschädigt und abgehauen - Zeugen gesucht

Vermutlich beim Vorbeifahren streifte eine bisher unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Samstagmorgen einen PKW in Heilbronn und flüchtete anschließend. Der 51-jährige Besitzer eines Volvos hatte diesen gegen 2 Uhr in der Grundäckerstraße abgestellt. Als er gegen 6 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er den Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro fest. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Ittlingen: Auto überschlagen - Eine Person leicht verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 8.500 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagmittag bei Ittlingen. Ein 50-Jähriger befuhr gegen 13.30 Uhr mit seinem Smart die Landesstraße 592 in Fahrtrichtung Ittlingen, als er vermutlich aus Unachtsamkeit mit seinem PKW in den Grünstreifen geriet. Da der Mann daraufhin stark gegenlenkte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, fuhr erneut in den Grünstreifen und kollidierte mit dem Smart mit einem Baumstumpf. Nach dem Zusammenstoß überschlug sich das Auto und kam schlussendlich auf der Seite neben der Fahrbahnzum Liegen. Der 50-Jährige wurde leicht verletzt. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Heilbronn: Einbruch in Firma - Wer hat was gesehen?

Eine unbekannte männliche Person verschaffte sich am Sonntagabend unberechtigt Zutritt zu einer Firma in Heilbronn. Gegen 22.15 Uhr schlug der Mann vermutlich mit einem Stein ein Fenster an dem Gebäude in der Lichtenbergerstraße ein und gelangt so ins Innere. Dort entwendete er zwei hochwertige Motorsägen und entkam anschließend unerkannt. Die beiden Elektrogeräte konnten wenig später von der Polizei unter dem eingeschlagenen Fenster aufgefunden werden. Vermutlich wurde der Täter bei der Tathandlung gestört und lies deshalb sein Diebesgut zurück. Die Polizei sucht nun Zeugen, die zur Tatzeit verdächtigte Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790, beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Schnellrestaurant - Zeugen gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag unberechtigt Zutritt zu einem Schnellrestaurant in Heilbronn. Zwischen 23.30 Uhr am Samstag und dem nächsten Morgen, 0.30 Uhr, gelangten der oder die Täter über den Hintereingang in das Gebäudeinnere. Hier wurden mehrere Türen eingetreten oder aufgehebelt. Weiter versuchten der oder die Unbekannten zwei Tresore aufzuhebeln. Dies misslang allerdings weshalb sie ohne Beute flüchteten. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Einrichtung in Steakhaus zerstört - Wer hat was gesehen?

Am Sonntagmorgen zerstörte eine bisher unbekannte Person mehrere elektronische Gegenstände in einem Steakhaus in Heilbronn. Der Täter oder die Täterin gelangte zwischen 7.15 Uhr und 9 Uhr auf unbekannte Weise ins Innere des Restaurants in der Oberen Neckarstraße und schlug mit einem spitzen Werkzeug auf die Geräte ein. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 25.000 Euro. Ob etwas entwendet wurde ist bisher nicht bekannt. Wer kann Angaben zum Tatgeschehen oder zur unbekannten Person machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn-Sontheim: PKW beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug am Samstag in Heilbronn-Sontheim und flüchtete im Anschluss. Der 21-jährige Besitzerin eines Opel Tigra hatte diesen gegen 8 Uhr in der Kolpingstraße abgestellt. Als sie gegen 18.45 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte stellte sie den Schaden fest. Der Verursacher hatte seine Fahrt bereits fortgesetzt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefon 07131 74790, zu melden.

Heilbronn: Zwei Schrottcontainer gestohlen - Wer hat was gesehen?

Zwei Schrottcontainer wurden am Freitagabend in Heilbronn von Unbekannten gestohlen. Die Täter verschafften sich gegen 21.15 Uhr Zugang zu einem Firmengelände in der Austraße und luden die Container auf einen LKW. Anschließend entkamen sie unerkannt. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn zu wenden.

Gudelsheim: Betrunken von Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam ein 22-Jähriger am Sonntagabend bei Gundelsheim mit seinem PKW von der Fahrbahn ab und verletzte sich leicht. Der junge Mann war gegen 22 Uhr in seinem Seat auf der Kreisstraße 2159 von Gundelsheim in Richtung Obergriesheim unterwegs als er nach links von der Fahrbahn abkam. Hier überfuhr er einen Poller und ein Straßenschild bevor der Seat frontal mit einem Baum kollidierte. Der 22-Jährige konnte das Fahrzeugwrack mit der Hilfe von mehreren Ersthelfern verlassen. Er zog sich leichte Verletzungen zu, die in einem Krankenhaus versorgt wurden. Da sich im Rahmen der Unfallaufnahme Verdachtsmomente für eine aktuelle Alkoholbeeinflussung des Mannes ergaben, musste er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Erlenbach-Binswangen: Einbruchversuch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Unbekannte versuchten am Sonntagmittag in ein Wohnhaus in Erlenbach-Binswangen einzubrechen. Der oder die Täter machten sich zwischen 13.30 Uhr und 16 Uhr an der Terrassentüre des Hauses in der Rosenstraße zu schaffen. Vermutlich waren sie zuvor über die Hecke in den Vorgarten des Anwesens geklettert. Das Innere des Hauses wurde nicht betreten. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Neckarsulm: SUV-Fahrer nach Unfallflucht gesucht

Der Fahrer eines grauen SUV verursachte am Donnerstagabend einen Unfall bei Neckarsulm und flüchtete anschließend. Die bisher unbekannte Person war gegen 17.30 Uhr mit ihrem SUV auf der Landesstraße 1095 von Neuenstadt kommend in Richtung Neckarsulm unterwegs. Kurz nach Dahenfeld überholte der SUV-Lenker, trotz Überholverbot und Gegenverkehr einen LKW. Ein zeitgleich aus Richtung Neckarsulm kommender 53-Jähriger erkannte die Gefahr und leitete mit seinem VW eine Vollbremsung ein, um einen Zusammenstoß mit dem SUV zu vermeiden. Dies nahm ein hinter dem VW fahrender 22-Jähriger vermutlich zu spät wahr und fuhr mit seinem BMW auf den VW auf. Der Unfallverursacher soll sein Fahrzeug kurz abgebremst haben um anschließend seine Fahrt fortzusetzen, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder dem Verursacher machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Neckarsulm: Betrunken Unfall verursacht

Fast 2 Promille zeigte ein Alkoholtest nach einem Unfall bei Neckarsulm am Freitagabend. Gegen 20.15 Uhr befuhr ein 47-Jähriger mit seinem Seat die Landesstraße 1095 in Richtung Neuenstadt. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung kam der Mann nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hier mit dem entgegenkommenden Mercedes eines 37-Jährigen. Beide Fahrzeugführer wurden bei dem Unfall verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine aktuelle Alkoholbeeinflussung des Seat-Fahrers fest, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Nachdem dieser den Wert von fast 2 Promille zeigte, wurde dem Mann noch an der Unfallstelle durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein des 47-Jährigen wurde einbehalten. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von circa 55.000 Euro. Die Fahrbahn musst für die Zeit der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Weinsberg: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Eine unbekannte Person entwendete in der letzten Woche ein hochwertiges Fahrrad in Weinsberg. Das Zweirad im Wert von circa 3.000 Euro stand, mit einem Schloss gesichert, in einem Schuppen im Steinbruchweg. Zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Sonntag, 14.45 Uhr, entwendete der Täter oder die Täterin das Fahrrad. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Verbleib des Zweirads machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier in Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

Untergruppenbach-Donnbronn: E-Bike entwendet - Wer hat was gesehen?

Zwischen Donnerstag und Samstagmorgen entwendete eine bisher unbekannte Person ein E-Bike in Donnbronn. Das Fahrrad war von seinem 37-jährigen Besitzer in einem Gartenhaus in der Auensteiner Straße abgestellt worden. Der Täter oder die Täterin stahl das Zweirad der Marke "KTM", einen Akku der Marke "Bosch" und zwei neue Ladegeräte. Der Gesamtschaden wird auf circa 3.500 Euro geschätzt. Wer kann Angaben zur Tat oder dem Verbleib des E-Bikes machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

