Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg vom 03.04.2023

Heilbronn (ots)

Ludwigsburg:

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 405-0 oder per E-Mail: bietigheim-bissingen.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Sonntagnachmittag in der Cleebronner Straße bei Bönnigheim ereignete. Ein unbeteiligter Verkehrsteilnehmer hatte gegen 17.40 Uhr Teile eines Verkehrszeichens auf der Strecke zwischen Bönnigheim und Cleebronn festgestellt. Den Teilen hatte er ausweichen müssen und hierauf die Polizei verständigt. Die ersten Ermittlungen vor Ort ergaben, dass mutmaßlich ein blauer Skoda in den Unfall verwickelt gewesen sein könnte, da entsprechende Fahrzeugteile am Unfallort zurückgeblieben waren. Der PKW war im Bereich einer Kurve von der Fahrbahn abgekommen und im Grünstreifen gegen ein Verkehrszeichen sowie einen Leitpfosten gefahren. Anschließend hatte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Cleebronn fortgesetzt. Nachdem die Unfallaufnahme zunächst abgeschlossen war, meldete sich kurz nach 19.00 Uhr eine Frau bei der Polizei, die mitteilte, dass ihr Freund in der Cleebronner Straße an einem Unfall beteiligt gewesen sei. Aufgrund eines Schocks sei er jedoch nachhause gefahren. In der Folge überprüfte die Streifenwagenbesatzung, die den Unfall aufgenommen hatte, die Wohnanschrift des 32-jährigen Mannes. Sie konnte den unfallbeschädigten Skoda und den 32-Jährigen antreffen. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtsachschadens steht derzeit noch nicht fest. Im Gespräch mit dem Mann stellten die Beamtin und ihr Kollege Atemalkoholgeruch fest. Ein Atemalkoholtest bestätige die Vermutung, dass der 32-Jährige alkoholisiert gefahren sein könnte. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Polizei bittet insbesondere Personen, die den Unfall direkt beobachtet oder den Skoda nach dem Unfall fahrend gesehen haben, sich bei der Polizei zu melden.

