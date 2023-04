Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.04.2023 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Ingelfingen: 16.000 Euro Schaden nach Unfall

16.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagmorgen bei Ingelfingen. Ein 52-jähriger BMW-Fahrer war gegen 07:45 Uhr auf der Kreisstraße 2316 in Richtung Hermuthausen unterwegs. Auf der schmalen Straße soll ihm ein PKW entgegengekommen sein, weswegen der BMW-Fahrer nach rechts auswich und mit einem Radlader kollidierte. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 940441, zu melden.

Öhringen: Mit Luftdruckwaffe auf Haus geschossen

Am Montagabend schoss ein Unbekannter in der Tiele-Winckler-Straße in Öhringen vermutlich mit einer Luftdruckwaffe auf ein Haus. Bewohner hörten gegen 20:15 Uhr ein Klirren im Dachgeschoss. Beim Nachsehen bemerkten sie ein kleines Loch in einer Fensterscheibe, das vermutlich vom Schuss mit einer Luftdruckwaffe stammt. Der Schaden am Fenster wird auf 100 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Öhringen, Telefon 07941 9300, zu melden.

