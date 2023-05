Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Verdächtiges Verhalten gegenüber Kindern - Keine Straftaten festgestellt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Fronhausen

In Fronhausen fiel an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ein 32 Jahre alter Mann durch sein Verhalten gegenüber Kindern auf. Die Identität des Mannes steht fest und die Kripo Marburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bereits am Donnerstag, 27. April, brachte der Mann einen Sechsjährigen nach Hause, nachdem er zuvor mit ihm auf dem Spielplatz Fußball gespielt und ihm wohl auch etwas zu Essen gekauft hatte. Einen Tag später, also am Freitag, erschien der Mann in der Grundschule und verteilte Kuscheltiere. Lehrer bemerkten das Verhalten, schritten ein und verwiesen ihn letztlich vom Gelände. In keinem der bisher bekannten Fälle reagierte der Mann aggressiv. Er war kooperativ und folgte den Anweisungen bzw. Bitten der Lehrer. Die bisherigen Ermittlungen ergaben keine Anhaltspunkte für ein Vorliegen strafbarer Handlungen. Die Schule hat sich mit einem Brief an die Eltern und Sorgeberechtigten gewandt, über den Vorfall informiert und mitgeteilt, dass in der Schule mit den Kindern Verhaltensweisen in solchen Fällen besprochen werden und die Eltern dazu aufgefordert, dies auch nochmal zu Hause zu tun.

Martin Ahlich

