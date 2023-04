Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallflucht an der Zufahrt zum TTZ - 3000 Euro Schaden an schwarzem Tiguan

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg

Der bei einer Unfallflucht an der Beifahrerseite erheblich beschädigte schwarze VW Tiguan parkte am Mittwoch, 26. April, nur kurz in der Straße Am Mühlgraben in der Zufahrt zum TTZ. Der Fahrer holte jemanden beim Nebeneingang, welcher mit einem Rollator bewältigt werden kann, ab. In dieser Viertelstunde, zwischen 13.45 und 14 Uhr, passierte der Unfall, mutmaßlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver. Die Polizei sicherte an dem schwarzen Tiguan hellen, mutmaßlich weißen Fremdlack. Die Unfallfluchtermittler bitten um sachdienliche Hinweise. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat das typische unfallgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein rangierendes oder wegfahrendes Auto bemerkt? Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zu der Kollision gekommen sein könnte? Wer kann sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer bzw. Fahrerin geben? Wo steht seit Mittwochnachmittag ein frisch beschädigtes helles, eventuell weißes Fahrzeug mit schwarzen Fremdlackspuren? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

