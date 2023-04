Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Mädchentag beim Polizeipräsidium Mittelhessen Einblicke für viele kleine Miss Marples am Girls´Day 2023

Bild-Infos

Download

Marburg-Biedenkopf (ots)

Einblicke für viele kleine Miss Marples am Girls'Day 2023

Einen aufregenden und lebhaften Tag verbrachten mehr als 80 Mädchen am Girls'Day bei der Polizei in Mittelhessen. Polizeipräsident Bernd Paul ließ es sich nicht nehmen die jungen Schülerinnen aus dem gesamten Zuständigkeitsbereich des Präsidiums auf dem Gelände in der Ferniestraße zu begrüßen. Erst seit 1981 gibt es Frauen bei der uniformierten Polizei des Landes Hessen. Elke Liebermann-Weber, zwischenzeitlich im wohlverdienten Ruhestand, war eine der Ersten. Mit der Gleichstellungsbeauftragten der Behörde, Anja Aßmann berichtete sie von ihren Erlebnissen und Erfahrungen aus einer Zeit, als die Polizei noch Männerdomäne war. In Kleingruppen erkundeten die Nachwuchs-Polizistinnen schließlich das Gelände. Die Führungen gewährten Einblick in Einsatzzentrale und Befehlsstelle. Ein Blick in das Gewahrsam durfte natürlich auch nicht fehlen. Auf dem Hubschrauberlandeplatz stellte der Verkehrsdienst Funkwagen und Streifenmotorräder aus, bei denen die Mädels auch das Blaulicht bedienen und mal Probesitzen durften. Wie schwer die polizeiliche Schutzausstattung tatsächlich ist und welche Einsatzmittel es gibt, erklärte Martin Sames, ein versierter Einsatztrainer der Bereitschaftspolizei. Was ein Fingerabdruck den Ermittlern verrät brachte Elke Münzfeld vom Erkennungsdienst aus der Wetterau verständlich nahe. Auch hier konnten die Teilnehmerinnen selbst aktiv werden. Wie Miss Marple machten sie sich auf die Suche nach den feinen Linien und sicherten sie. Nach einer kleinen Mittagspause stellte die Wachpolizei den Gefangentransportwagen auf dem Hubschrauberlandeplatz vor. Das Programm, so vielseitig wie die Tätigkeitsfelder des Polizeiberufs, rundeten die Diensthundeführer aus dem Lahn-Dill-Kreis ab. Die Präsentation des Gehorsams der Fellnasen, als auch deren Spürsinn und ihre Fähigkeiten als Schutzhund, beschlossen den Girls`Day 2023. Mit einer Apfelbox und vielen schönen Erinnerungen kehrten die Girls in ihre Familien zurück. Vielleicht sieht man die eine oder andere in einigen Jahren als Kollegin wieder.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell