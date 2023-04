Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Zwei Einbrüche + Positive Drogentests + Abend endete in der Zelle + Tabakwaren sichergestellt-Festnahme von zwei Männern +Auto durchwühlt + Schaden am VW Bus + Autos verkratzt + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt - Einbruch in Gaststätte

Die Kripo Marburg ermittelt nach einem Einbruch in eine Gaststätte in der Marktstraße und bittet um sachdienliche Hinweise. Wer hat zur Tatzeit, zwischen 21.30 Uhr am Montag und 14 Uhr am Dienstag, 25. April rund um die Marktstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem ist dort eine Person besonders aufgefallen? Nach ersten Ermittlungen könnte der Täter durch ein Fenster in die Gaststätte eingestiegen sein. Im Innern brach er die Thekenkasse sowie zwei Spielautomaten auf und stahl das Bargeld in vierstelliger Höhe. Durch den Einbruch entstand ein Schachaden von vermutlich mindestens 2000 Euro. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Einbruch in Rewe-Außenlager

Am Sonntag, 23. April, kam es gegen 19.20 Uhr zu einem Einbruch in und Diebstahl aus dem Außenlager des Rewe-Marktes am Erlenring. Eine Person stieg offenbar über den Zaun, verwüstete das Außenlager und reichte dann eine Palette mit mehr als 300 Flaschen Mineralwasser nach und nach über den Zaun an eine zweite Person. Wer hat zur Tatzeit an dem Lebensmittelmarkt Personen und Fahrzeuge gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Positive Drogentests

Bei der Kontrolle eines Autos in der Beltershäuser Straße am Montag, 24. April, gegen 11.10 Uhr, ergab sich der Verdacht, dass die 50 Jahre alte Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Der Drogentest bestätigte den Verdacht mit einer positiven Reaktion auf THC. Damit beendete die Polizei die Fahrt und veranlasste eine Blutprobe. Um kurz nach 14 Uhr ereilte einen 20 Jahre alten Autofahrer nach der Kontrolle im Lintzingsweg das gleiche Schicksal. Bei ihm reagierte der Drogentest auf Kokain.

Wehrda - Abend endete in der Zelle

Für einen 18 Jahre jungen Mann endete die Nacht zum Mittwoch, 26. April in der Ausnüchterungszelle. Er stand mit laut Test mehr als 1,7 Promille erheblich unter Alkoholeinfluss. Den Drogentest verweigerte der Mann. Er fiel um kurz nach Mitternacht in der Goßfeldener Straße, weil er zwei Gullydeckel herausgehoben hat und Mülltonnen und mobile Verkehrszeichen herumwarf. Er gestikulierte gegenüber der Polizei wild mit den Händen und beleidigte und bedrohte die Beamten in einem fort. Letztlich blieb der Polizei zur Verhinderung weiter Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nur die Ingewahrsamnahme zur Ausnüchterung. Bisher hat die Polizei keine Erkenntnisse, ob durch die Löcher der fehlenden Gullydeckel Schäden entstanden. Der Mann muss sich demnächst wegen Bedrohung, Beleidigung, Sachbeschädigung und wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

Bellnhausen - Tabakwaren sichergestellt - Festnahme von zwei Männern

Die Polizei nahm am Dienstag, 25. April, um kurz nach 14 Uhr während einer allgemeinen Verkehrskontrolle beim Pendlerparkplatz in Bellnhausen zwei nicht in Deutschland lebende Männer im Alter von 23 und 32 Jahren fest. Sie stehen unter dem Verdacht des Diebstahls von Tabakwaren im Wert von mehr als Tausend Euro. Die Beamten fanden in dem gefahrenen Mietwagen unter dem Kofferraumboden ein Stoffbeutel mit zehn Beuteln Tabak sowie ein Trolley mit insgesamt 155 Schachteln Zigaretten. Die beiden Männer konnten keinen Nachweis zur Herkunft der Tabakwaren vorlegen und äußerten sich auch nicht dazu. Die Ermittlungen dauern an.

Momberg - Auto durchwühlt

Zwischen 16 Uhr am Montag und 04.45 Uhr am Dienstag, 25. April, durchwühlte ein Dieb einen am Fahrbahnrand in der Momberger Straße geparkten grünen Pkw. Aus dem Auto fehlen aus dem Handschuhfach eine Carrera Sonnenbrille mit weißen Bügeln und aus einem der Getränkehalter ein USB-Stick. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf - Schaden am VW Bus - Tatort unbekannt

Der Besitzer parkte seinen VW Bus am Dienstag, 25. April, zwischen 07.50 und 10.50 Uhr an verschiedenen Orten in Stadtallendorf. Im Anschluss an seine Erledigungen bemerkte er einen frischen Schaden an seinem Auto. Den Spuren nach muss jemand mindestens zwei Mal gegen das Auto getreten haben. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Biedenkopf - Autos verkratzt

In der Nacht zum Dienstag, 25. April, verursachte ein noch unbekannter Täter durch das Verkratzen zweier Autos einen Schaden von insgesamt vermutlich mehreren Tausend Euro. Betroffen waren ein grauer E-Klasse Mercedes Kombi und ein ebenfalls grauer Mazda Van. Beide Autos parkten in der Hainstraße. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Gladenbach- Tatort Ludwigstraße oder Pfarrweg - Schaden an schwarzem Opel Corsa

Der schwarze Opel Corsa parkte zunächst am Montag bis 12 Uhr am Straßenrand in der Ludwigstraße in Gladenbach Mornshausen und anschließend im Pfarrweg in Gladenbach. Die Besitzerin stellte dort um 18.15 Uhr einen Heckschaden an ihrem Auto fest. Nach ersten Schätzungen beträgt der Schaden mindestens 1500 Euro. Hinweise zum verursachenden Fahrzeug ergaben sich nicht. Ebenso wenig steht der genaue Unfallort fest. Beide Straßen, also die Ludwigstraße und der Pfarrweg kommen als Unfallort infrage. Wer hat in einer der beiden Straßen ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zum Schaden an dem schwarzen Corsa gekommen sein könnte?

Gladenbach - Unfallflucht nach Parkplatzrempler in der Mühlstraße

Am Dienstag, 25. April, kollidierte ein noch unbekanntes Auto zwischen 08 und 11 Uhr mutmaßlich bei einem Ein- oder Ausparkmanöver mit einem schwarzen VW Golf. Ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von mindestens 1500 Euro zu kümmern, fuhr der Verursacher davon. Unfallort war der Parkplatz einer Arztpraxis in der Mühlstraße. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zum Zusammenstoß gekommen sein könnte? Wer hat ein typisches Unfallgeräusch gehört und dann ein den Parkplatz verlassendes Auto gesehen?

Sachdienliche Hinweise zu beiden Verkehrsunfallfluchten bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell