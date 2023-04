Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kabeldiebstahl in Rohbaustelle + Gartenmöbel gestohlen + Motorrollerdiebstahl + Schäden auf dem Autodach + BMW verkratzt + Autofahrer unter Verdacht + Zaunschaden

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Kabeldiebstahl in Rohbaustelle

In dem Rohbau des zukünftigen Nachbarschaftszentrums im Waidmannsweg richteten Einbrecher und Diebe einen größeren, jedoch noch nicht genau zu beziffernden Schaden an. Der oder die Täter drangen von Montag auf Dienstag, 25. April, zwischen 16.30 und 06.20 Uhr, trotz Baustellenzaun und geschlossener Tür in den Rohbau ein und stahlen alles an Elektrokabel, was sie finden konnten. Sie rissen teils verlegte Kabel aus der Wand, kappten herausragende Kabelenden und nahmen zudem auch das unverbaute Material mit. Insgesamt fehlen auf der Baustelle Kabel mit einem geschätzten Gesamtgewicht von mehreren Hundert vermutlich sogar deutlich mehr als tausend Kilogramm. Der oder die Täter müssen also mit einem entsprechenden Transportfahrzeug ausgerüstet gewesen sein und dürften sich wegen der Verladetätigkeit auch länger am Tatort aufgehalten haben. Wer hat zur genannten Zeit Bewegung auf der Baustelle bemerkt? Wer hat in der Zeit dort Personen oder Fahrzeuge gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Gartenmöbel gestohlen

Diebe stahlen drei Solarleuchten und drei Gartenstühle, sogenannte Kippstühle, inklusive der Auflagen. Die Gegenstände haben einen Wert von insgesamt 360 Euro. Tatort des Diebstahls ist die Terrasse des Mehrfamilienhauses Friedrich-Ebert-Straße 43. Wer hat zur Tatzeit in der Nacht zum Sonntag, 23. April, zwischen 04 und 07 Uhr entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer hat den Transport der Stühle und Leuchten gesehen und kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Motorrollerdiebstahl am Erlenring gescheitert

Zwischen 10 Uhr am Mittwoch und 21.30 Uhr am folgenden Montag, 24. April kam es im Erlenring zu einem versuchten Diebstahl eines blauen Motorrollers mit Versicherungskennzeichen. Der Diebstahl scheiterte aus unbekannten Gründen. Der oder die Täter beschädigten jedoch das Lenker- und das Zündschloss und verursachten so einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Schäden auf dem Autodach

Am Freitag, 21. April, zwischen 17.30 und 21 Uhr, entstand auf dem Dach eines auf dem Parkplatz in der Sommerbadstraße abgestellten schwarzen Pkw Kombi ein Schaden. Die Spuren deuten auf ein Betreten des Autodachs hin. Im hinteren Teil befand sich eine Delle, und es kam zudem zu einem Lackschaden. Wer hat entsprechende Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Rauschenberg - BMW verkratzt

Innerhalb von gerade mal 15 Minuten verkratzte jemand einen blauen 1er BMW und verursachte einen sChaden von mehreren Hundert Euro. Der BMW parkte zur Tatzeit am Montag, 24. April, zwischen 16.30 und 16.45, auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes in der Bahnhofstraße. Aufgrund des Schadensbildes, verkratzt sind die hintere linke Tür sowie ein Stück des hinteren linken Kotflügels, geht die Polizei derzeit von mutwilliger Sachbeschädigung und nicht von einer Verkehrsunfallflucht aus. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Ostkreis - Weitere Autofahrer unter dem Verdacht des Fahrens unter Drogeneinfluss

Im Ostkreis beendete die Polizei von Montag auf Dienstag, 25. April, zwei weitere Autofahrten und veranlasste bei den jeweiligen Fahrern wegen des Verdachts des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel Blutproben. Um 20 Uhr kontrollierte die Polizei in Kirchhain einen 27 Jahre alten Autofahrer. Der Mann gab den zurückliegenden Konsum von Cannabis zu. Der in der Nacht gegen 00.45 Uhr ebenfalls in Kirchhain überprüfte 28 Jahre alte Autofahrer räumte sogar einen regelmäßigen Konsum von Marihuana ein. Bei ihm reagierte ein freiwilliger Drogentest dann auch entsprechend auf THC.

Dautphe - Zaunschaden - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Dem Besitzer des Anwesens Auf der Höhe 18 entstand durch einen Verkehrsunfall ein Schaden an seinem Maschendrahtzaun. Der Verursacher ist unbekannt. Zur Kollision kam es zwischen 12 Uhr am Samstag und 14 Uhr am Sonntag, 23. April. Das betroffene Eckgrundstück liegt an den Straßen Auf der Höhe und Rutwinstraße. Nach Art und Lage des Schadens fuhr das verursachende Fahrzeug wahrscheinlich durch die Straße Auf der Höhe und bog nach rechts in die Rutwinstraße ab. Dabei kam das Fahrzeug oder eventuell auch ein Anhänger nach rechts auf den Gehweg und stieß gegen einen der Pfosten des dortigen Maschendrahtzauns. An der Unfallstelle herrscht reger Baustellenverkehr, sodass durchaus auch ein Lastwagen oder ein anderes Baustellenfahrzeug mit Anhänger den Pfosten beschädigt haben könnte. Wer hat ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem Zaun gekommen sein könnte? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Martin Ahlich

