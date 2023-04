Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Diebstahl aus Autos + Restmülltonne weg + Vandalismus im Kleingarten + Sachbeschädigung vor dem Aquamar und im Rübenstein + Fahrraddiebstahl + Positive Drogentests + Über 2 Promille + Unfallfluchten

Marburg-Biedenkopf (ots)

Bad Endbach - Diebstahl aus blauem Transit

Zwischen 15 Uhr am Samstag und 12.10 Uhr am Sonntag drang ein Dieb auf unbekannte Weise in einen hellblauen Ford Transit ein und stahl aus dem handschuhfach diverse Papiere, wie Scheckheft, Bedienungsanleitung und auch den Fahrzeugschein. Der Transit stand zur Tatzeit auf dem Grundstück eines Anwesens in der Herborner Straße. Wem sind während der Zeit verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Lixfeld - Diebstahl aus Auto

Genau wie in Bad Endbach drang auch in Lixfeld in der Straße Am Dornbusch ein Dieb in ein geparktes Auto ein. Der Dieb durchsuchte das Auto und stahl was er so fand. Aus dem gelben Kleinwagen fehlen eine Brille, eine Sonnenbrille, ein Buch und eine CD. Die Tat war von Freitag auf Samstag, 22. April, zwischen 22 und 12.30 Uhr.

Steffenberg - Restmülltonne weg

Vom Hof eines Anwesens in der Gelächterbachstraße verschwand von Samstag auf Sontag, 23. April, zwischen 22 und 09 Uhr eine 120 Liter-Restmülltonne. Da die Suche nach dem schwarzen Abfallbehälter erfolglos blieb, ermittelt die Polizei jetzt wegen Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Breidenbach - Vandalismus im Kleingarten

Dem Besitzer eines Kleingartens in der Kolonie in der Ulmenstraße entstand neben reichlich Arbeit ein materieller Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Hobbygärtner hatte zwischen 16 Uhr am Freitag und 11 Uhr am Samstag, 22. April, ungebetene Gäste, die das Gartentor zerstörten, indem sie Bretter herausbrachen. Sie beschädigten zudem ein hölzernes Schaukelgestell, Bretter einer Pergola, das Geländer zur Veranda eines Gartenhauses und ein einbetoniertes Schild. Wer war in der maßgeblichen Zeit in der Gartenanlage oder in unmittelbarer Nähe und hat Beobachtungen gemacht, die mit den Sachbeschädigungen zusammenhängen könnten? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Sachbeschädigung vor dem Aquamar

Die Tatzeit von zwei Sachbeschädigungen liegt zwischen 23.10 Uhr am Samstag und 10.10 Uhr am Sonntag, 23. April. Der oder die Täter nahmen einen aus Metall bestehenden Aschenbecher und warfen diesen gegen einen geparkten schwarzen VW Polo. Dabei entstand an dem Polo ein Schaden von mindestens 1200 Euro und der Aschenbecher wurde zerstört. Wer hat am Tatort auf dem Parkplatz vor dem Aquamar in der Sommerbadstraße Beobachtungen gemacht, die mit den Sachbeschädigungen zusammenhängen könnten? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Sachbeschädigung im Rübenstein

Zwischen 16 Uhr am Mittwoch und 16 Uhr am folgenden Samstag, 22. April, kam es in der Straße Rübenstein zu einem Vorfall, der für die Besitzer eines dortigen Einfamilienhauses mit einem Schaden endete. Auf nicht bekannte Weise entstand am Zaun des Vorgartens und an einem Terrakottatopf ein Schaden. Wer etwas zur Schadensentstehung sagen oder Hinweise zum Verursacher geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Marburg - Fahrraddiebstahl

Aus einem verschlossenen Keller eines Mehrfamilienhauses am Anfang der Sudetenstraße stahl ein Dieb ein abgeschlossenes Fahrrad. Die Tatzeit war zwischen Samstag, 24. Dezember 2022 und Freitag, 21. April 2023. Der Täter erbeutete ein rot/schwarzes Colorado Esperia Mountainbike. Das Bike war mit einem roten Schloss gesichert und es ist für ein MTB eher ungewöhnlich mit einem Gepäckträger ausgestattet. Sachdienliche Hinweise zum Verbleib des Zweirads bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cappel - Positive Drogentests

Bei der Kontrolle eines Kleinlasters am Montag, 24. April, um 13.40 Uhr, reagierte der Drogentest bei dem 20 Jahre alten Fahrer auf Kokain. Damit endete die Fahrt in Cappel und die Polizei veranlasste eine Blutprobe.

Bereits um 11.10 Uhr hatte auch der Drogentest bei einer 50 Jahre alten Autofahrerin positiv reagiert und einen Einfluss von THC signalisiert. Auch hier beendete die Polizei die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutprobe.

Marburg - Mit über 2 Promille am Steuer

Die Polizei Marburg stoppte am Samstag, 22. April, um kurz vor 20 Uhr in der Innenstadt ein Auto und stellte fest, dass der 58 Jahre alte Fahrer offenbar unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Nachdem der Alkotest 2,11 Promille anzeigte, veranlasste die Polizei eine Blutprobe und stellte den Führerschein des Mannes sicher.

Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um sachdienliche Hinweise

Stadtallendorf - Tatort: Beethovenstraße

Die Polizei Stadtallendorf sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich zwischen 20 Uhr am Samstag und 11 Uhr am Sonntag, 23. April in der Beethovenstraße ereignete und die nach den Spuren und dem Schaden am betroffenen grauen Peugeot mit Sicherheit nicht unbemerkt blieb. Der Peugeot wurde durch die Kollision mehrere Meter vom ursprünglichen Standort verschoben. An dem Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Quasi erstreckt sich der Schaden von der Frontstoßstange über die gesamte Beifahrerseite. Der Pkw parkte ordnungsgemäß vor dem Anwesen Beethovenstraße 30. Bislang ergaben sich weder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug noch zu dessen Fahrer oder Fahrerin. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat die Kollision gehört und dabei ein wegfahrendes Auto gesehen? Wo steht seit spätestens Samstagmittag ein offenbar frisch unfallbeschädigtes Fahrzeug? Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Buchenau - Schaden an der Mauer und Hauswand

In der Nacht zum Sonntag, 23. April, kam es zwischen 21 und 07 Uhr in der Straße Vor der Haardt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein noch unbekanntes Fahrzeug beschädigte dabei die Natursteinmauer und Hauswand eines Anwesens. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei sicherte an der Mauer Lackspuren. Wer hat in der fraglichen Zeit ein Fahrmanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision gekommen sein könnte? Wer kann sachdienliche Hinweise zum verursachenden Fahrzeug und/oder dessen Fahrer oder Fahrerin geben? Wo steht seit Sonntagfrüh ein frisch unfallbeschädigtes Auto? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Biedenkopf - Unfallflucht nach Parkplatzrempler

Am Donnerstag, 20. April, zwischen 09.20 und 09.30 Uhr entstand an einem grauen Seat Ibiza mit Marburger Kennzeichen an der hinteren linken Tür und am dortigen Radlauf ein leichter Unfallschaden. Der Seat stand zu dieser Zeit auf dem Parkplatz des Edeka-Herkules Centers in der Georg-Kramer-Straße. Aufgrund der Tageszeit hoffen die Unfallfluchtermittler der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 auf Zeugen.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell