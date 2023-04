Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Mutmaßlicher Einbrecher vorübergehend festgenommen + Einbruch beim Motocrossverein + Fahrer unter Drogeneinfluss + Zeugensuche nach Unfallflucht im Gisoenenweg

Marburg - Mutmaßlicher Einbrecher vorübergehend festgenommen

Nachdem ein Einbrecher den Alarm ausgelöst hatte, gelang der Polizei die Festnahme eines Tatverdächtigen. Bei ihm handelt es sich um einen hinlänglich polizeibekannten 42 Jahre alten Mann. Die Ermittlungen dauern an.

In der Nacht zum Sonntag, 23. April, um 04.25 Uhr, löste die Alarmanlage eines Gastronomiebetriebs in der Cappeler Straße aus. Als die Polizei auf der Rückseite des Gebäudes einen Mann ansprach, versuchte dieser, sofort zu flüchten. Die Beamten stoppten ihn nach kurzer Verfolgung. Bei der Durchsuchung fanden sie Einbruchswerkzeug und Beute, die, wie sich herausstellte, aus dem Lokal stammt. Der Einbruch erfolgte durch ein aufgebrochenes Fenster. Im Inneren waren diverse Behältnisse offensichtlich durchsucht. Abgesehen von der Beute sicherte die Polizei weitere Spuren, die den Tatverdacht gegen den Festgenommenen erhärteten. Gegen den Mann lagen keine weiteren Haftgründe vor.

Wolfshausen - Einbruch beim Motocrossverein - Hinweise erbeten

Einbrecher richteten beim Motocrossverein durch Diebstahl und Sachbeschädigungen einen Schaden von mehreren Tausend Euro an. Die Tat war bereits in der Nacht zum Mittwoch 19. April, zwischen 21 und 08 Uhr. Die Kripo Marburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise.

Nach der Bewertung der Gesamtumstände hielten sich der oder die Täter sehr wahrscheinlich über eine längere Zeit am Tatort auf. Aufgrund des Umfangs der Beute müssen sie zudem mit einem entsprechenden Transportfahrzeug ausgerüstet gewesen sein. Am Tatort waren diverse Vorhängeschlösser vermutlich mittels Trennschleifer aufgeschnitten, Türen aufgebrochen und Fensterscheiben eingeschlagen. So verschaffte man sich Zutritt zu insgesamt fünf Gebäuden auf dem Grundstück am Kuhdamm. Nach den ersten Prüfungen fehlen ein hellblauer 125er Piaggio Motorroller mit dem Kennzeichen MR-H 511 und drei nicht zugelassene Motocrossmaschinen in Kindergrösse, eine orange KTM SX 85, eine grüne Kawasaki KX 85 und eine blaue Yamaha TTR 90. Außerdem stahlen der oder die Einbrecher Bargeld, Hand- und Elektrowerkzeug, diverse Getränke und verschiedene Kraftstoffvorräte. Wo sind insbesondere die gestohlenen Zweiräder seit Mittwoch aufgetaucht? Wer hat in der Tatnacht am Kuhdamm bzw. in Wolfshause oder in unmittelbarer Beobachtung verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen auf dem Vereinsgelände aufgefallen? Wer kann sich an fremde Personen und oder Fahrzeuge rund um den Tatort erinnern? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Fahrten unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Die Polizei stoppte am Donnerstag, 20. April, in der Weidenhäuser Straße in Marburg einen 57 Jahre alten Autofahrer. Der Mann, der trotz der Verdachtsmomente den zur Entlastung angebotenen Drogentest ablehnte, räumte letztlich nach der angeordneten Blutprobe den Konsum von verschiedenen Betäubungsmitteln ein.

Bei einem 22-jährigen Zweiradfahrer reagierte am Freitag, 21. April, gegen 21 Uhr ein Drogentest dann auf THC. Auch hier musste die Polizei dann eine Blutprobe veranlassen. Die Mofafahrt des jungen Mannes endete mit der Kontrolle in der Ernst-Lemmer-Straße. Er hatte den Grund der Kontrolle dadurch geliefert, dass er ein Gefährt mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen fuhr.

Marburg - Unfallflucht am Gisonenweg - Polizei sucht Zeugen

Wer hat am Mittwoch, 19. April, zwischen 12.42 und 16.50 Uhr, im Gisonenweg ein Fahrmanöver, bzw. einen Unfall beobachtet, bei dem mutmaßlich ein grauer SUV mit einem Schweizer Autokennzeichen mit einem geparkten grauen Toyota Yaris kollidiert sein könnte? Der Toyota stand bei dem Anwesen Gisonenweg 5 mit dem Heck zur Straße eingeparkt in einer Parkbucht. An dem Toyota entstand an der Beifahrertür und am Kotflügel vorne rechts ein vermutlich vierstelliger Schaden. Zwar steht die tatsächliche Unfallbeteiligung nicht fest, jedoch richtet sich aufgrund des Schadens und nach ersten Erkenntnissen ein Verdacht gegen den Fahrer oder die Fahrerin eines grauen Ford Kuga mit einem Autokennzeichen aus der Schweiz. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Fahrer oder der Fahrerin des grauen Ford Kuga geben können, werden gebeten, sich mit den Unfallfluchtermittlern bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

