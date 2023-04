Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Krankenfahrstuhl gestohlen + Unfallflucht vor der Frauenklinik - Polizei sucht anonymen Zeugen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Fronhausen-Bellnhausen - Krankenfahrstuhl gestohlen

Vom Garagenvorplatz eines Hofes im Struthweg stahl ein Dieb einen in den Farben Rot und Silbergrau gehaltenen Krankenfahrstuhl im Wert von ca. 2000 Euro. Wegen eines Defektes steckte der Schlüssel wohl im Zündschloss. Tatzeit des Diebstahls war am Donnerstag, 20. April, zwischen 13.30 und 16 Uhr. Wem ist zur Tatzeit die Bewegung des Gefährts im Struthweg aufgefallen? Wer kann Angaben zum Fahrer zu dieser Zeit machen? Wo ist seither ein solcher Krankenfahrstuhl aufgetaucht, wo steht ein solcher? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Unfallflucht vor der Frauenklinik - Polizei sucht anonymen Zeugen

Die Polizei sucht den Zeugen, der am Dienstag, 25. April, zwischen 11.20 und 14.20 Uhr, auf dem Parkplatz vor der Frauenklinik an den Lahnbergen einen Unfall beobachtete und einen Zettel an der Windschutzscheibe des beschädigten schwarzen Hyundai SantaFe hinterließ. Der Zettel machte die Fahrerin des SUV auf den Schaden hinten rechts aufmerksam und enthielt u.a. auch das Kennzeichen des verursachenden Autos. Dank des Hinweises ermittelte die Polizei den mutmaßlichen Unfallverursacher. Weil der Zeuge für ein etwaiges Verfahren trotzdem sehr wichtig ist, bitten die Unfallfluchtermittler ihn um Kontaktaufnahme. Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

