Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Messer in der Jackentasche

Zittau (ots)

Polizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz kontrollierten am 6. Januar 2023 gegen 20:30 Uhr in Zittau eine Gruppe Jugendlicher. Während der Kontrolle wurde ein 14-jähriger Deutscher sichtlich nervös und hantierte in seiner Jackentasche. Den Grund fanden die Polizisten umgehend. In seiner Jackentasche führte der 14- Jährige ein Springmesser mit einer Klingenlänge von 10,5 cm mit sich.

Das Messer wurde vor Ort sichergestellt und die Mutter informiert. Eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz wurde gefertigt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ebersbach, übermittelt durch news aktuell