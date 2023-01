BPOLI EBB: "Künstler" in Neukirch

Zittau / Löbau (ots) - Ein unbekannter Schleuser hat am 2. Januar 2023 mit einem SUV zehn syrische Migranten nach Deutschland eingeschleust und nahe Bernstadt abgesetzt. Beamte der Bundespolizei folgten einem Bürgerhinweis, wonach sich sieben der Syrer in Bernstadt auf dem Markt aufhalten sollen. Sie trafen diese aber um 14:55 Uhr an einer Bushaltestelle in Schönau-Berzdorf an. Die Männer im Alter zwischen 18 - 48 Jahren konnten fast keine Dokumente vorlegen. Einer von ...

