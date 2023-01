BPOLI EBB: Vandalismus in der Silvesternacht

Oberoderwitz (ots) - Ein unbekannter Schleuser hat am 30. Dezember 2022 fünf Migranten an der B 96 in Oberoderwitz abgesetzt. Einer von ihnen wurde durch die Bundespolizei aufgegriffen. Die Beamten gingen dem Hinweis eines Bürgers nach und nahmen an der SPRINT Tankstelle einen 37-jährigen Syrer in Gewahrsam. Er hatte keinerlei Dokumente dabei und wurde zusammen mit vier Landsleuten von der Türkei aus über die Balkanroute und Tschechien nach Deutschland eingeschleust. ...

