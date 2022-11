Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unfallflucht in Neckarstadt-Ost, Fahrradfahrerin verletzt - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 06:50 Uhr kam es im Kreuzungsbereich der Carl-Benz-Straße / Moselstraße zu einem Unfall, bei dem eine Fahrradfahrerin leicht verletzt wurde. Sie befuhr den Fahrradweg auf der Carl-Benz-Straße in Fahrtrichtung Friedrich-Ebert-Straße. Der oder die bislang unbekannte Unfallverursacher/ -in bog mit einem dunkel-beigen Transporter von der Carl-Benz-Straße kommend in die Moselstraße ein und missachtete die Vorfahrt der 23-jährigen Radfahrerin. Infolgedessen fuhr sie seitlich in den Transporter hinein und stürzte. Der oder die bislang unbekannte Unfallverursacher/ -in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die leicht verletzte Radfahrerin zu kümmern sowie seiner Feststellungspflicht nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell