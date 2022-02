Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar-Niedermörmter - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Kleve und Polizei Kleve: Cannabisplantage in Wohnhaus entdeckt

Drei Tatverdächtige in Untersuchungshaft

Kalkar-Niedermörmter (ots)

Im Rahmen einer grenzüberschreitenden Verkehrskontrolle wurde im Dezember 2021 ein in München zugelassener PKW im Bereich Emmerich-Elten kontrolliert. In dem Wagen wurden asiatische Lebensmittel, sowie mehrere Säcke Blumenerde festgestellt. Was die eingesetzten Beamten skeptisch machte: Bei der Blumenerde handelte es sich um Aufzuchterde für Marihuana-Pflanzen.

Weitere Ermittlungen ergaben, dass die Blumenerde an einem freistehenden Einfamilienhaus in der Ortschaft Kalkar-Niedermörmter entladen wurde.

Es verdichteten sich die Hinweise auf den Anbau von Cannabis. Es wurde ein Durchsuchungsbeschluss beantragt und umgesetzt. Der Verdacht bestätigte sich: Im Gebäude fand die Polizei eine professionelle Indoor-Cannabisplantage mit 4 Cannabisfeldern aus rund 740 Cannabispflanzen. Die Pflanzen besaßen eine Höhe von 80cm- 100cm und waren damit erntereif.

Vor Ort wurden drei Personen vorläufig festgenommen. Das Amtsgericht Kleve erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kleve Haftbefehl gegen die drei Tatverdächtigen.

