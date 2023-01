Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Zwei Schleusungen in Bernstadt

Löbau / Zittau (ots)

Am vergangenen Wochenende stellten Bundespolizisten in Bernstadt zwei größere Personengruppen fest, welche zuvor durch bislang unbekannte Schleuser ins Bundesgebiet gebracht wurden.

Nach einem Bürgerhinweis stellten Bundespolizisten am 6. Januar 2023 gegen 11:45 Uhr am Ortseingang von Bernstadt eine Personengruppe von 5 Syrern im Alter von 20 bis 37 Jahren fest. Da sich keiner der Männer ausweisen konnte, wurden sie in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht.

Am 8. Januar 2023 gegen 15:15 Uhr war es wiederum ein Bürger, welcher die Bundespolizei informierte, dass sich in Bernstadt eine Personengruppe aufhält. Eine sofort eingesetzte Streife stellte insgesamt 6 Syrer und einen Afghanen im Alter von 14 bis 25 Jahren fest, welche sich auch nicht ausweisen konnten. Auch diese Personengruppe wurde in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle verbracht.

Da alle Migranten ein Schutzersuchen stellten, wurden sie zur Erstaufnahmeeinrichtung nach Dresden weiteregeleitet. Der 14-jährige Jugendliche wurde an das Jugendamt des Landkreises Görlitz übergeben.

Die Bundespolizei Ebersbach bittet Zeugen, welche Angaben zu den Schleuserfahrzeugen machen können, sich telefonisch unter der Telefonnummer 03586 / 76020 zu melden.

