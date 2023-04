Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Ortsschild gestohlen + Graffiti am Aussichtsturm + Unfallflucht am Erlenring - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Rauschenberg - Ortsschild gestohlen

Die Tatzeit des Diebstahls der Ortstafel "Rauschenberg" auf der Himmelsberger Straße steht nicht fest. Festgestellt wurde das Fehlen am Montag, 20. März. Sachdienliche Hinweise, die im Zusammenhang mit dem jetzt angezeigten Diebstahl stehen, bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Bad Endbach - Graffiti am Aussichtsturm

Unbekannte brachten vor Donnerstag, 27. April, Graffiti am Aussichtsturm "Auf der Wade" an und richteten damit einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Die genaue Tatzeit steht nicht fest. Sachdienliche Hinweise in diesem Zusammenhang bitte an die Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Marburg - Unfallflucht am Erlenring - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Am Donnerstag, 27. April, um 07.45 Uhr, stellte der Fahrer seinen blauen VW Polo auf dem Parkplatz des Studentenwerks im Erlenring ab. Als er gegen 20 Uhr zurückkehrte, stellte er einen frischen Unfallschaden hinten links fest. Nach den Spuren stieß ein anderes Fahrzeug bei einem Ein- oder Ausparkmanöver gegen den Polo. Der Verursacher fuhr nach der Kollision weiter. Wer hat den Unfall beobachtet? Wer hat in der fraglichen Zeit ein "enges" Fahrmanöver eines ein- oder ausparkenden Autos gesehen? Wer hat ein typisches Unfallgeräusch gehört und in diesem Zusammenhang ein rangierendes oder auch wegfahrendes Auto gesehen? Wer kann sachdienliche Hinwiese zu der geschilderten Unfallflucht geben? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

