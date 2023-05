Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch in Fahrradgeschäft - Einbrecher entkommt unerkannt + Fahrraddiebstahl + Snack-Automaten geschüttelt + Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen

Marburg - Einbruch in Fahrradgeschäft - Einbrecher entkommt unerkannt

Als sich der vom Krach beim Einbruch geweckte Inhaber bemerkbar machte, ließ der Einbrecher seine Beute fallen und entkam unerkannt. Bei dem Einbruch entstand ein Schaden von mindestens 3000 Euro. Die Kripo bittet um Hinweise.

Der Einbruch in das Fachgeschäft in der Gutenbergstraße war am frühen Sonntagmorgen, 30 April, um kurz nach 05 Uhr. Der Einbrecher hob zunächst einen Gully aus, überlegte es sich dann aber anders und ließ die schwere Abdeckung dann liegen. Stattdessen zerstörte er mit einem Pflasterstein die große Schaufensterscheibe. Er hob dann ein ausgestelltes Fahrrad durch die entstandene Öffnung und ließ es dann vor dem Laden fallen, als der Inhaber sich entsprechend bemerkbar machte. Neben dem Schaden an der Scheibe entstand durch das Anecken beim Herausheben sowie durch das Fallenlassen ein weiterer an dem Fahrrad. Der Täter entkam unerkannt. Wem ist zur Tatzeit in der Gutenbergstraße eine Person aufgefallen? Wer kann sachdienliche Hinwiese geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Fahrraddiebstahl

Vom Fahrradständer zwischen dem Schlossbercenter und einem Bekleidungsgeschäft stahl ein Dieb von Freitag auf Samstag, 29. April, zwischen 22.30 und 12.10 Uhr, ein Mountainbike im Wert von mehreren Hundert Euro. Das 29 Zoll große, graue Carver MTB war mit einem Kettenschloss gesichert. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wo steht seit spätestens Samstagmittag ein solches, graues Rad? Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Neustadt - Snack-Automaten geschüttelt

Am Sonntag, 30. April, gegen 22.30 Uhr scheiterte der Versuch die Snacks aus einem Automaten am Kiosk in der Marburger Straße herauszuschütteln. Der Automat gab seinen Inhalt nicht ohne Bezahlung preis und blieb durch die Misshandlung sogar unbeschädigt. Trotzdem entstand aufgrund von Überprüfungsnotwendigkeiten ein Schaden, sodass die Polizei ermittelt. Wer war zur Tatzeit am Kiosk, hat verdächtige Beobachtungen gemacht und kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Landkreis - Fahrten unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen

- Neustadt

In der Marburger Straße endete am Freitag, 28. April, um 19.20 Uhr, die Autofahrt einer 29 Jahre alten Frau aus dem Schwalm-Eder-Kreis. Nach der positiven Reaktion des Drogentests veranlasste die Polizei zudem eine Blutprobe.

- Marburg

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle am Samstag, 29. April, um 07.35Uhr, stellte sich heraus, dass der 34 Jahre alte Autofahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Sein Drogentest bestätigte dann den Verdacht mit entsprechenden positiven Reaktionen auf gleich mehrere Betäubungsmittel. Auch in diesem Fall erfolgte die Blutprobe.

Der Polizei fiel am Sonntag, 30. April, gegen 23.45 Uhr, in der Universitätsstraße durch die besondere Fahrweise eine wie sich dann herausstellte 20 Jahre alte Radfahrerin auf. Das Rad schwankte auf dem Radschutzstreifen stark, die Fahrerin zeigte eine sehr unsichere Fahrweise und hatte Probleme beim Anhalten und Absteigen. Es stellte sich heraus, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Nach einem Test, der 1,45 Promille anzeigte, veranlasste die Polizei eine Blutprobe.

- Stadtallendorf

Nicht nur unter Drogeneinfluss, sondern auch ohne einen Führerschein zu besitzen, fuhr ein 35 Jahre alter Mann ein Auto. Die Polizei beendete die Fahrt am Samstag, 29. April, 19.20 Uhr in der Weilburger Straße. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass der Mann noch einen Führerschein hatte. Neben der Veranlassung der Blutprobe stellte die Polizei hier auch den Autoschlüssel zur Verhinderung der Weiterfahrt sicher.

Einen weiteren Autofahrer zog die Polizei In der Nacht zum Samstag, gegen 00 Uhr im Eulenweg aus dem Verkehr. Der 23 Jahre junge Mann war so alkoholisiert, dass er keinen Alkotest mehr durchführen konnte. Die Polizei stellte seinen Führerschein sicher.

Ohne im Besitz eines Führerscheins zu sein und unter dem Einfluss von Betäubungsmittel fuhr ein 22 Jahre junger Mann ein Auto. Die Polizei stoppte den Wagen am Samstag, 29 April, um 21 Uhr in der Waldstraße, unterband dann die Weiterfahrt und veranlasste aufgrund der positiven Reaktion des Drogentests eine Blutprobe.

- Bad Endbach Hartenrod

Nach einem positiven Drogentest räumte der 'Autofahrer den regelmäßigen Konsum von Cannabis und seit kurzem auch von Amphetaminen ein. Seine Autofahrt endete damit am Sonntag, 30. April, um 22.10 Uhr, mit der Polizeikontrolle Am Spatwerk. Die Begegnung mit der Polizei endete erst nach der Blutprobe.

- Biedenkopf

Nach bisherigen Informationen fuhr eine 25 Jahre alte Frau gleich mehrfach gegen einen vor ihr wartendenden Pkw. Weder an ihrem noch an dem anderen Auto entstand dabei ein Schaden. Bei der Kontrolle kam der Verdacht der Alkoholisierung der jungen frau auf. Da sie den Alkotest ablehnte, gibt erst das Ergebnis der veranlassten Blutprobe Aufschluss über einen tatsächlichen vorangegangenen Alkoholgenuss. Die Polizei beendete die Autofahrt am Sonntag, 30. April, um kurz nach 23 Uhr in der Georg-Kramer-Straße.

