POL-KN: (Konstanz) Lastwagen auf Bahnübergang eingeklemmt

Polizei sucht Zeugen (28.07.2022)

Konstanz (ots)

Einen Unfall verursacht hat ein Lastwagenfahrer am Donnerstag gegen 17 Uhr auf einem Bahnübergang auf der Kindlebildstraße. Ein Fahrer eines Sattelzugs musste auf dem Bahnübergang beim "Bahnhof Reichenau" anhalten, da er mit seinem langen Gespann wegen eines entgegenkommenden Autos nicht ausscheren konnte. Während er hielt senkte sich die Bahnschranke zwischen Auflieger und der Zugmaschine, die noch auf den Gleisen stand. Um einen folgenschweren Bahnunfall zu vermeiden, fuhr der Fahrer an und riss dabei die verkeilte Bahnschranke ab. Dadurch war die Bahnstrecke wieder frei. An der Schrankenanlage entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Bahnübergang muss für die Reparaturarbeiten voraussichtlich bis Freitag gesperrt bleiben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und insbesondere Hinweise darauf geben können, ob beim Überfahren der Gleisanlagen möglicherweise bereits das Warnlicht in Betrieb war, werden gebeten, sich bei der Polizei in Konstanz, Telefon 07531 995-0, zu melden.

