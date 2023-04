POL-HA: Diebstahl aus PKW in Haspe

Hagen (ots) - In der Zeit vom 20.04.2023, 19.30 Uhr bis zum 21.04.2023, 07.40 Uhr wurde an der Straße In der Welle ein E-Trekkingfahrrad gestohlen. Ein 38-jähriger Mann hatte sein Pedelec dort abgestellt und mit einem Schloss an eine Metallverankerung geschlossen. Bei seiner Rückkehr hatten Unbekannte das Fahrrad entwendet. Es handelt sich um ein sandfarbenes Pedelec der Marke Ghost im Wert von 2700 Euro. Wer kann Angaben zu Tatverdächtigen oder dem Verbleib des ...

mehr