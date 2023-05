Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Tettnang

Nach Drogendeal - Mann leistet Widerstand gegen Polizei

Rauschgiftermittler des Polizeireviers Friedrichshafen sind am Dienstag kurz vor 18 Uhr auf drei verdächtige Personen aufmerksam geworden, die sich mutmaßlich zum Handel mit Betäubungsmittel in der Karlsdorfer Straße getroffen hatten. Einen 21-Jährigen, der nur kurz bei den beiden anderen Personen war, nahmen die Beamten wenig später unter die Lupe und fanden bei ihm eine geringe Menge Marihuana. Bei der Kontrolle der zwei weiteren Personen ergriff ein 19-Jähriger die Flucht und entledigte sich dabei einer Tasche, in der ebenfalls Marihuana war. Er konnte dennoch von den Polizisten kurze Zeit später vorläufig festgenommen werden, als er sich in einem Gebüsch versteckte. Gegen die Festnahme wehrte sich der 19-Jährige und beleidigte die Beamten. Auch die dritte Person, ein 20-Jähriger, versuchte bei der Personenkontrolle ein Tütchen mit Marihuana verschwinden zu lassen. Alle drei Männer müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Kressbronn

Von Fahrbahn abgekommen - Beifahrer verletzt

Wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt das Polizeirevier Friedrichshafen gegen einen 45-Jährigen, nachdem dieser am Dienstag kurz nach 21 Uhr offenbar am Steuer seines Fahrzeugs eingeschlafen war. Der Mann war mit seinem Audi in der Argenstraße unterwegs, als er wegen Sekundenschlafs von der Fahrbahn abkam und mehrfach mit der dortigen Schutzplanke kollidierte. Während der 45-Jährige unverletzt blieb, zog sich sein 46 Jahre alter Beifahrer leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Der 45-Jährige hat nun mit straf- und führerscheinrechtlichen Konsequenzen zu rechnen.

Überlingen

Jugendliche flüchten mit mutmaßlich entwendetem Roller vor Polizei

Zwei Jugendliche sind einer Polizeistreife am frühen Mittwochmorgen gegen 2.30 Uhr auf einem Roller in der Münsterstraße aufgefallen. Zunächst nahmen die Beamten die Verfolgung des Motorrollers auf, verloren diesen dann jedoch aus den Augen. Wenig später konnten die Beamten nach dem Hinweis eines Anwohners einen 15-Jährigen, der zuvor ohne Helm als Sozius auf dem Roller gesessen hatte, zu Fuß im Bereich der Krummenbergstraße antreffen. Der Jugendliche nahm die Beine in die Hand, stürzte dann jedoch und konnte von den Polizisten vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er und sein 17 Jahre alter Komplize mit dem mutmaßlich entwendeten Motorroller eine nächtliche Spritztour unternahmen. Die Ermittlungen der Polizei zum Besitzer des weißen Rollers dauern derzeit an. Die beiden Jugendlichen müssen nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Überlingen

Vandalen verwüsten Baustelle

Eine Baustelle im Parkhaus in der Wiestorstraße haben bislang unbekannte Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag verwüstet. Die Täter schütteten Farbeimer aus und verunstalteten die Wände mit Klebeband. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro beziffert. Personen, die in der Nacht Verdächtiges im Bereich der Baustelle beobachtet haben, mögen sich unter Tel. 07551/804-0 beim Polizeirevier Überlingen melden.

Markdorf

Fahrzeug touchiert und das Weite gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker hat im Laufe des vergangenen Wochenendes die linke Fahrzeugseite eines VW gestreift, der in der Kreuzgasse abgestellt war. Im Anschluss fuhr der Unbekannte weiter, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, mögen sich unter Tel. 07544/9620-0 beim Polizeiposten Markdorf melden.

