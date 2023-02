LPI-EF: Betrunkener Radfahrer

Erfurt (ots) - Gestern Abend brachen Unbekannte in eine Firmen im Erfurter Norden ein. Sie gelangten über eine Leiter in das erste Obergeschoss des Gebäudes. Hier durchwühlten sie alle Büros und erbeuteten Bargeld in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Kriminalpolizei kam vor Ort, sicherte Spuren und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein. (SO) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Pressestelle ...

mehr