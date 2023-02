LPI-EF: Diebesgut bei Verkehrskontrolle aufgefunden

Landkreis Sömmerda (ots) - Zwischen Freitagmittag und Montagmorgen kam es in Kölleda zu einem Diebstahl. Unbekannte Täter stahlen von einem umzäunten Baustellengelände nahe der Kräutermühle Baumaschinen und Stromleitungen. Dazu brachen sie zunächst in den Baucontainer ein, um an ihre Beute im Wert von über 10.000 Euro zu gelangen. Die Beamten sicherten umfangreiches Spurenmaterial und ermitteln nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (SO) Rückfragen ...

