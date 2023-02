Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugenaufruf nach Diebstahl

Landkreis Sömmerda (ots)

Am Wochenende bediente sich ein Dieb von einer Baustelle in Walschleben. Er stahl im Zeitraum von Freitagmittag auf Montagmorgen eine Rüttelplatte im Wert von etwa 5.000 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die zum Tatzeitpunkt in der Straße Am Kleinen Teich verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer bei der Polizeiinspektion Sömmerda (Tel.: 03634/336-0) zu melden. (SO)

